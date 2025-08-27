HOQUEI
Aniversari amb ambició
El Pons Lleida presenta els seus dos equips sèniors amb els quals afronta una temporada en què el club celebrarà 75 anys. El Llista manté els preus dels abonaments i regals amb cada carnet
El Celler Clos Pons, a l’Albagés, va ser ahir l’escenari elegit per presentar els dos equips sèniors amb els quals el Pons Lleida afrontarà una temporada especial, en què el club complirà 75 anys de vida i que, esportivament, afronta amb l’ambició d’aconseguir algun títol després que a la passada campanya caigués a la final de la Copa i a les semifinals de la WSE Europe Cup. L’equip femení, per la seua part, debutarà a Primera Catalana després de l’ascens de la passada temporada i aspira a lluitar per pujar a Nacional Catalana, l’avantsala de l’elit femenina.
L’acte el va obrir Eduard Pons, CEO del Grup Pons, principal patrocinador del club, que es va mostrar “content de continuar col·laborant amb vosaltres”, per afegir que “ara que després de compartir un any ja us conec millor i us he vist jugar, m’heu demostrat el vostre compromís amb l’equip i la ciutat i els valors, l’entrega i dedicació, que compartim amb la nostra empresa”. El club va regalar a Eduard Pons un estic firmat pels jugadors i jugadores d’ambdós equips.
Enric Duch, per la seua part, va dir sentir-se “orgullós” que una empresa lleidatana patrocini el club i va destacar el fet que, el 2026, el Llista celebrarà el seu 75 aniversari amb una sèrie d’actes que s’aniran anunciant. Duch va recordar davant d’una temporada especial tots els que ens han precedit i han fet possible que el club compleixi 75 anys.
L’acte de presentació dels equips va servir també per anunciar la campanya d’abonats, que porta per lema “75 anys fent amb tu Lleida gran”. El president va destacar que es manté el preu dels abonaments, 75 euros cada carnet i 50 el de Jubilats, encara que puja 5 euros el de Soci, que passa de 125 a 130 i que, a més d’assistir als partits, dona veu i vot en les assemblees. Al tractar-se de la temporada de l’aniversari, el club ha preparat obsequis especials per a socis i abonats (vegeu el desglossament), com entrades per convidar altres aficionats i regals que se sortejaran a final de temporada entre els que hagin assistit als partits. També es crea la figura del padrino del club que, en cada partit, serà l’amfitrió d’un col·lectiu determinat, que entrarà gratis al matx.
Durant l’acte van parlar els capitans dels dos equips, Sergi Duch (també entrenador del femení) i Núria Jové, en absència de Laia Cid. També ho van fer els fitxatges de cadascun dels dos equips i el primer entrenader del masculí, Edu Amat, que va recordar que “l’equip té fam de títols després d’haver-nos-hi quedat a les portes la passada temporada”. Va afegir que “tenim ganes de rematar el que no vam poder aconseguir l’any passat. Som ambiciosos i Lleida s’ha demostrat que és ideal perquè els jugadors continuïn creixent”.
El Pons Lleida masculí, després de debutar a Lliga Catalana amb triomf 6-2 sobre el Maçanet, juga aquesta dissabte a Calafell.