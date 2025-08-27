BÀSQUET
“Em fa il·lusió viure el Barris Nord com a local”
Atoumane Diagne arriba a l’Hiopos Lleida amb ganes de consolidar-se a l’elit
L’Hiopos Lleida va presentar Atoumane Diagne com a nou jugador per a les dos pròximes temporades. El pivot senegalès, de 26 anys, amb passat al Barça i al Leyma Corunya, arriba al conjunt de Gerard Encuentra després de debutar la passada campanya a la Lliga Endesa amb el conjunt corunyès i ho fa amb l’ambició de consolidar-se a l’elit.
Diagne es va mostrar “molt content de ser aquí. He vingut molt com a visitant al Barris Nord i ara em fa molta il·lusió viure’l com a local”. De fet, va recordar la dificultat dels partits disputats a Lleida i l’empenta de l’afició com a factors decisius per acceptar l’oferta: “Sempre han estat partits durs, amb una afició que està darrere del seu equip. Això dona una motivació extra a un jugador i va ser un factor important a l’hora de decidir venir aquí. A més, el projecte em va convèncer”, va expressar. Diagne també va comparar la seua trajectòria amb la del club, assenyalant que “l’equip i jo vam pujar a l’ACB alhora i vam debutar l’any passat. Hem demostrat que podem competir en aquesta lliga i ara toca consolidar-se i fer un pas més. A nivell personal, és un repte per demostrar que allò de l’any passat no va ser casualitat”. Sobre el seu encaix en el sistema de Gerard Encuentra, el pivot va assegurar sentir-se còmode: “L’entrenador vol un joc molt intens i ràpid, i crec que això encaixa amb les meues virtuts. Em veig bé en el seu sistema.” Sobre els objectius, Diagne va ser ambiciós, encara que va deixar clar que “el primer repte és mantenir-se, però si en podem aspirar a més, encantats”. Per la seua part, el director esportiu, Joaquín Prado, va destacar la trajectòria i el perfil del nou fitxatge. “L’Atoumane és un jugador que s’ha format al planter del Barcelona i que en la seua carrera ha passat per molt pocs equips, la qual cosa parla molt bé del seu compromís. Arriba consolidat, amb experiència, però encara en evolució”, va assenyalar. Prado va incidir en el valor que pot aportar a l’equip: “Es tracta d’un cinc amb mobilitat, capaç de córrer la pista, jugar el pick and roll, intimidar i finalitzar per sobre del cèrcol. Aquest perfil ha funcionat molt bé aquí els últims anys i creiem que la seua adaptació serà immediata.”