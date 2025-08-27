HANDBOL
El Lleida Handbol, digne subcampió de la Supercopa
No va poder contenir el Granollers, de la màxima categoria i amb més rodatge
El Lleida HC va resistir ahir fins que li van durar les forces a la final de la Supercopa de Catalunya davant del potent BM Granollers, rival de la màxima categoria, que va complir els pronòstics i es va proclamar campió de la competició a l’imposar-se per 31-19.
El conjunt lleidatà, acabat d’ascendir a Divisió d’Honor Or i amb molt menys rodatge que el seu rival, que arranca aquest cap de setmana la competició a la màxima categoria, va començar amb força la seua primera final de la Supercopa de Catalunya i es va mantenir a una distància d’entre tres i cinc gols fins al descans. En gran part, va ser així per la magnífica actuació de Lara Peris a la porteria, que va ser triada com a millor portera de la final.
Però el Granollers va saber imposar la seua superioritat malgrat els bons moments del conjunt lleidatà i va prendre una renda molt més àmplia en el segon temps fins al 31-19 final, amb un Lleida més fatigat però que va ser un digne subcampió en la seua primera participació en una final de la Supercopa, a la qual va arribar després d’eliminar en la semifinal el Sant Quirze (21-33).
Després del matx, l’entrenador de les lleidatanes, Iban Raigal, va destacar que se n’anava “content malgrat la derrota, perquè hem competit molt bé fins que ens han durat les piles, davant d’un rival amb molt més rodatge”. “En els moments en què ens ha donat el físic, s’han vist coses interessants en defensa, fins i tot estic sorprès perquè he vist les jugadores millor del que esperàvem. Per això ens en anem contents”, va afegir el tècnic de les lleidatanes, que va destacar que “competirem tots els partits a la Lliga, n’estic convençut”.