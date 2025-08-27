FUTBOL
La Penya Marracos, primer grup d’animació de l’Atlètic Lleida
L’Atlètic Lleida ja compta amb la primera penya oficial d’animació: la Penya Marracos. Formada per més d’una trentena de socis joves, la penya naix amb la voluntat d’animar a l’equip en la seua estrena a Segona RFEF i al Camp d’Esports, segons va explicar el club en una nota de premsa, que va afegir que el seu objectiu és “aportar ambient festiu i de germanor a la grada, acompanyar l’equip i organitzar activitats socials i solidàries per reforçar els vincles amb la ciutat”. La quota anual és de 25 € i la inscripció es pot realitzar a través d’Instagram (@marracoslleida).
En paral·lel, el club ja ha assolit els 358 abonats, una xifra que valora de forma molt positiva després de només dos dies de campanya presencial, iniciada el passat dia 22. Entre ells figuren 55 abonats jubilats del Lleida CF que, gràcies a la promoció especial, han recollit el carnet de forma gratuïta mantenint el seient.
La campanya, amb un descompte del cinquanta per cent fins al proper dia 5 de setembre, es pot tramitar online a www.atleticlleida.com o a les oficines del Camp d’Esports.