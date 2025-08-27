FUTBOL
El setè Emili Vicente se celebrarà aquest diumenge
El Lleida l’organitzarà en l’amistós davant del Terrassa al Camp d’Esports
El Lleida CF va anunciar ahir que l’amistós de diumenge (19.00) contra el Terrassa al Camp d’Esports s’aprofitarà per disputar la setena edició del Trofeu Emili Vicente, el memorial en record de qui va ser el primer entrenador de la història de l’entitat i l’últim de la UE Lleida. Així, el torneig tornarà a celebrar-se a Lleida després de fer-ho l’any passat davant de l’Andorra en el Principat, pel canvi de gespa al Camp d’Esports, que va acabar amb triomf lleidatà per 1-2.
El duel de diumenge davant del Terrassa ja estava anunciat des de l’inici de la pretemporada, com un gest de solidaritat de l’equip egarenc, que es farà càrrec dels costos del matx i donarà els ingressos de la taquilla al Lleida per col·laborar en la seua complicada situació econòmica –les entrades costaran 5 euros a Gol Nord i 10 a Tribuna i es podran adquirir a les oficines durant la setmana i a la taquilla el dia de partit.
No obstant, el Lleida finalment farà que el xoc amistós sigui també el trofeu en memòria d’Emili Vicente, amb el Terrassa sent per primera vegada l’oponent del Lleida, que ha guanyat cinc de les sis edicions.
L’equip blau només va perdre l’edició de 2023 davant del Cornellà i va superar quatre vegades l’Andorra i una altra el Reus en les altres edicions, celebrades sempre al Camp d’Esports a excepció de l’any passat.
Fitxatge i sortida
D’altra banda, el Lleida va anunciar ahir la incorporació del jugador japonès Haruto Kimura, un extrem esquerre que ha estat fent la pretemporada a les ordres de Jordi Cortés i que finalment formarà part de la seua plantilla, en el que serà la seua primera temporada a Tercera RFEF, ja que la seua única experiència prèvia en el futbol català va ser la temporada passada en el Valldoreix, de Tercera Catalana.
En canvi, qui deixa de formar part de l’equip lleidatà és el davanter d’origen romanès Sebi Serediuc, que va acordar la rescissió de contracte amb el club tan sols unes setmanes després d’incorporar-se a l’equip i després de no jugar els últims amistosos.