CICLISME
Turner evita el doblet de Philipsen i Gaudu es posa el mallot roig
El gal, nou líder empatat amb Vingegaard
El britànic Ben Turner (Ineos Grenadiers) va sorprendre ahir en la quarta etapa de la Vuelta Espanya imposant-se a l’esprint a la meta de Voiron, després de 206,7 quilòmetres entre la localitat italiana de Susa i la francesa. Turner va superar el gran favorit, el belga Jasper Phillipsen (Alpecin-Deceuninck), que va haver de conformar-se amb la segona posició.
A la general, el gran beneficiat va ser David Gaudu (Groupama-FDJ), que es va enfundar el mallot roig després de finalitzar 17 posicions davant de Jonas Vingegaard (Team Visma), ara segon però amb el mateix temps que el nou líder.
L’etapa més llarga d’aquesta edició va servir a molts corredors per reservar forces de cara als propers dies, amb la contrarellotge per equips d’avui a Figueres i dos etapes de muntanya demà i divendres, que passaran per l’Alt Urgell i el Pallars en punts intermedis de les dos etapes. La jornada d’ahir va arrancar amb una fuga integrada per Louis Vervaeke, Mario Aparicio, Joel Nicolau, Sean Quinn i Kamiel Bonneu. Nicolau va ser el més actiu i es va col·locar líder de la muntanya després de coronar tres ports en els primers 80 km. Tanmateix, a 89 de meta el treball de Lidl-Trek va neutralitzar els escapats, i malgrat un altre intent de fuga neutralitzat la victòria es va definir en el tram final, en el qual va guanyar Turner.