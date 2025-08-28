BÀSQUET
L’Hiopos Lleida oficialitza el fitxatge de György Golomán
El pivot hongarès va ascendir a ACB amb el San Pablo Burgos i completa la plantilla
El pivot hongarès György Golomán és nou jugador de l’Hiopos Lleida, segons va anunciar ahir el club, després que les dos parts haguessin arribat a un acord fa uns dies. Amb una estatura de 2,11, el jugador, nascut el 2 d’abril del 1996 a la ciutat hongaresa de Szombathely, arriba a Lleida procedent del San Pablo Burgos, amb el qual va ascendir la passada temporada a l’ACB, i completa tant el joc exterior com, en principi, la plantilla amb la qual Gerard Encuentra afrontarà el segon curs de l’equip lleidatà a la màxima categoria del bàsquet espanyol. Golomán va disputar la passada temporada 40 partits a Primera FEF amb l’equip burgalès, firmant una mitjana de 9,1 punts per matx i 10,2 de valoració.
Joaquín Prado, director esportiu del club, es va mostrar “molt satisfet amb la incorporació de György Golomán, un jugador amb experiència al nostre bàsquet després del seu pas fa dos temporades per Girona, a l’ACB, i la passada va ajudar molt activament a l’ascens del San Pablo”.
Golomán es va formar a l’Egis Kormend d’Hongria, d’on va passar a l’NCAA, la Lliga Universitària dels Estats Units, amb l’UCLA Bruins, on va estar quatre anys.
Aleshores va passar pels Westchester Knicks, d’on va recalar al bàsquet japonès amb el Yokohama B-Corsains i el Yamagata Wyverns.
Els seus següents passos ja van ser a Europa, amb l’Spirou Basket belga, el Falco Szombathely d’Hongria i el Lietkabelis de Lituània, abans de desembarcar a les competicions estatals amb el Girona i el San Pablo Burgos. És internacional amb Hongria.
Prado el va definir com “un jugador gran; la major part del seu treball el realitza en la posició de 5 i puntualment pot ajudar en la de 4, amb molt bona mobilitat, bona capacitat per córrer el camp i fins i tot per obrir-lo amb el seu bon tir exterior”. Per tot plegat, va insistir que “estem molt satisfets amb la seua incorporació i creiem que la seua adaptació, pel coneixement que té del nostre bàsquet, ha de ser ràpida”. Va afegir que “completa molt bé el nostre joc interior amb Melvin Ejim i John Shurma en les posicions de 4 i Cameron i Diagne en les de 5”, va concloure.