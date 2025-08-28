BÀSQUET
El Mollerussa arranca per afrontar la Tercera FEB
Fa quatre fitxatges després de l’ascens
El Pujol Mollerussa ha iniciat aquesta setmana la pretemporada, amb l’objectiu d’arribar al més ben preparats possible a l’inici de la competició, després d’haver tornat a Tercera FEB al cap de vint anys. El tècnic, Marc Díaz, explica que “mantenim el bloc de l’ascens, cosa que ens aportarà molt, i hem fet quatre incorporacions que ens donen experiència i profunditat de banqueta”.
A l’equip de la capital del Pla d’Urgell segueixen de la passada temporada Pau Sarrate, David Sarrate, Roger Riu, Xavi Elvira, el nord-americà Connor Dickerson, el sud-africà T.J. Wright i Víctor Vinós.
Quant als fitxatges, el Pujol Mollerussa ha incorporat Pol Ríos, que procedeix del Vic i que també s’entrena amb l’Hiopos Lleida al ser un jugdor vinculat; Edu Ibáñez, que arriba del Saragossa, i Marc Vieytes i Eric Paredada, del Ponferrada.
També hi té fitxa el senegalès Abdou Ndour, que es recupera d’una llarga lesió. Completen l’staff tècnic de l’equip David West (segon), Aleix López (tècnic ajudant), Edgar Nula (delegat) i José Castellón (fisioterapeuta).