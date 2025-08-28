CICLISME
Vingegaard recupera el liderat en el triomf de l’UAE
L’etapa d’avui passa per la Cerdanya i l’Alt Urgell i acaba a Andorra
L’UAE Team Emirates-XRG es va emportar aquest dimecres la contrarellotge per equips de la cinquena etapa de la Vuelta a Espanya 2025, una jornada de 24,1 quilòmetres amb sortida i arribada a Figueres que va suposar el canvi a la classificació general: el danès Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) va recuperar el mallot roig en detriment del francès David Gaudu (Groupama-FDJ), que el va lluir en l’etapa d’ahir i cau a la sisena posició de la general, després que el seu equip, el Groupama-FDJ, finalitzés ahir novè, a 24 segons dels líders.
Així, el corredor danès tornarà a vestir de roig avui, quan la ronda disputa la primera de les dos etapes que passa per la província de Lleida, amb sortida a Olot i arribada a Pal (Andorra), amb el segon port de primera categoria de la jornada. El pilot entrarà en territori lleidatà per la Cerdanya, recorrent l’N-260 fins a la Seu d’Urgell, quan es prendrà el camí cap a la frontera andorrana per l’N-145. Les dos vies estaran tallades al trànsit fins al pas de la cursa, que si compleix les previsions hauria d’entrar a la província de Lleida sobre les 15.30 i arribarà a Andorra sobre les 16.45.
El domini del conjunt emiratià va ser absolut, parant el cronòmetre en 25:26.25 a una mitjana de 56,8 km/h, un registre que els va donar la victòria amb 7 segons d’avantatge sobre el Visma-Lease a Bike de Vingegaard i 9 respecte al Lidl-Trek. El Movistar Team, primer bloc espanyol, va acabar en sisena posició a 17 segons, un resultat que els manté en la batalla encara que sense brillar.
En la lluita per la general, l’atenció es va centrar en el pols entre Vingegaard i els homes del Team Emirates. El doble guanyador del Tour de França va tornar a enfundar-se el mallot roig després de només una jornada i ara té una renda de vuit segons sobre tres corredors de l’Emirates: Juan Ayuso i Joao Almeida, que surten com dos dels seus principals competidors per la victòria final, i també Marc Soler.
L’etapa va arrancar passada per aigua, amb pluja en els primers compassos que va complicar la feina dels conjunts menys potents. Fins i tot es va viure una aturada momentània quan dos manifestants van irrompre a la carretera amb una pancarta en suport a Palestina per la guerra a Gaza quan passava l’Israel-Premier Tech. La seua presència va obligar a parar la cursa durant uns instants i es va reprendre sense problemes.