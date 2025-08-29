Banderes palestines i protestes al pas de la Vuelta per territori lleidatà
Continuen les mostres de rebuig a la presència de l’equip israelià
La setena etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya 2025 ha estat escenari de noves protestes propalestines durant el seu recorregut, avui per carreteres lleidatanes. Els manifestants han desplegat banderes palestines en diversos punts del traçat, com és el cas de la concentració organitzada en l’encreuament entre l'N-230 i l'N-260 a El Pont de Suert (vegeu el vídeo).
El pilot, que va partir des d’Andorra i ha finalitzat a Cerler, ha passat per diverses localitats lleidatanes com La Seu d’Urgell, Sort i La Pobla de Segur.
Cal recordar que durant la sisena etapa, que es va disputar entre Olot i Andorra, aproximadament una desena de persones van interrompre el pas del pilot a la localitat gironina. Els manifestants portaven una pancarta denunciant la situació en Gaza i nombroses banderes palestines.
L’incident més tens es va produir dimecres, quan diversos activistes van bloquejar específicament l’equip Israel Premier Tech durant la contrarellotge per equips. Aquesta acció va obligar als vehicles de suport i ciclistes a detenir-se momentàniament, requerint la intervenció dels Mossos d’Esquadra, que equipats amb porres van reduir als manifestants —majoritàriament dones— i els van retirar de la via per permetre la continuació de la prova després d’aproximadament un minut de parada.