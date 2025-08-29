FUTBOL
L’Atlètic Lleida ja supera la xifra de 500 abonats
El club va presentar ahir Alya Camara, Pablo Bolado, Carlos Mas i Aldo One
L’Atlètic Lleida va presentar ahir Aldo One, Carlos Mas, Pablo Bolado i Alya Camara, quatre nous jugadors per al seu projecte a Segona RFEF. Durant l’acte, el director esportiu, Xavi Bartolo, va dir que “la plantilla encara no està tancada” i respecte a la campanya d’abonats es va mostrar satisfet amb la resposta, ja que, segons el de Bellvís, el club supera ja els 500 abonats. Va afirmar que “no tenim una obsessió a aconseguir un número determinat d’abonats. Qualsevol persona que vulgui afegir-se al projecte és positiu”.
El defensa central camerunès Aldo One, de 30 anys, procedent del CE Hospitalet, va explicar que, a nivell individual “no m’ha costat gens adaptar-me al que m’ha demanat l’entrenador”. També va valorar positivament “la part humana del club”. One es considera “un central amb lideratge i amb bon joc aeri”. Per la seua part, el davanter Carlos Mas, format en diferents clubs del futbol valencià i que arriba després de ser el màxim golejador amb l’Atlètic Astorga, de Tercera RFEF, amb 18 gols, va destacar les bones sensacions de l’equip en els dos amistosos que ell ha disputat davant del Barça Atlètic i el Tudelano. El futbolista d’Albacete, de 25 anys, va admetre que “vaig decidir venir a Lleida per canviar d’aires” i va expressar el seu optimisme per “omplir al màxim l’estadi” i que “els gols ja arribaran”.
Pablo Bolado, lateral esquerre càntabre de 27 anys, procedent de la UD Unión Sur Yaiza, va valorar el treball de l’equip des de la seua arribada. “Hem anat de menys a més” i va posar èmfasi “en les facilitats” i el “bon ambient i la proximitat” que es respira dins del vestidor. Respecte a la pretemporada, considera que “es fan llargues” i es va mostrar entusiasmat per començar la Lliga: “Cal anar a buscar els tres punts sempre.” Com a jugador, Bolado es considera un futbolista amb recorregut com a lateral o carriler, que s’incorpora bé a l’atac i defensivament sòlid. Finalment, Alya Camara, davanter de 20 anys, que arriba del filial del CE Sabadell, la temporada 2023-24 va anotar 12 gols al juvenil de Divisió d’Honor.
L’equip tancarà demà la pretemporada a Robres davant de l’Ebro (19.30).