HOQUEI
Objectiu, jugar la Final Four
El Pons Lleida visita avui el Calafell (19.30) a la recerca d’un triomf que li asseguri estar entre els quatre millors. El títol es decidirà a l’Onze de Setembre
El Pons Lleida visita avui el Calafell (19.30) en el seu segon i últim partit de la fase de grups de la Lliga Catalana, per la qual cosa, després d’haver guanyat 6-2 el Maçanet en el primer, busca un nou triomf que li asseguraria acabar primer del seu grup i, per tant, classificat per a la Final Four d’aquest torneig que es jugarà entre l’11 i el 14 de setembre a l’Onze de Setembre. En cas de no guanyar, la seua classificació dependria del resultat del duel entre el Maçanet i el Calafell que es disputa el 6 de setembre.
Encara que es tracta d’una competició oficial, el tècnic del Pons Lleida, Edu Amat, no oblida que és un xoc de pretemporada. “Com sempre dic, en la pretemporada l’important és que l’equip vagi creixent partit a partit”, va explicar. “El model de joc ha d’anar evolucionant i els jugadors han d’anar assimilant els conceptes i que es vagin integrant.” Per aquest motiu, va insistir que “per a mi la pretemporada és molt més que els resultats, encara que òbviament anem a Calafell amb la idea de guanyar i sumar els tres punts, perquè ens fa il·lusió estar a la Final Four que es juga a casa nostra, encara que dono molt valor que continuem creixent en el nostre model de joc”. Amat també va incidir que “vull que el meu equip competeixi sempre i que donem el màxim de nosaltres. Si som capaços de mantenir le versió que vam donar davant del Maçanet aconseguirem l’objectiu”.
Mode pretemporada
Entén també que “en pretemporada sempre hi ha errors, però hem de creure en la manera de jugar i mantenir la nostra línia de treball”. Finalment, va valorar que “el treball de tots aquests partits el fem pensant en la Lliga”.
El Fraga obre avui la Lliga Catalana a la pista del Sant Cugat
El Sant Cugat i el Fraga obren avui la Lliga Catalana Femenina amb un partit que es disputarà a les 12.30 a la pista de l’equip barceloní. Aquesta primera jornada de la competició es completarà amb el Bigues i Riells davant del Palau de Plegamans, demà a les 19.30 i es tancarà amb el duel entre l’Alpicat i el Vila-sana, que es jugarà el dia 6 de setembre a la Seu d’Urgell.
El Vila-sana, després de guanyar tres títols la 2024-25, començarà la pretemporada aquest dilluns.