FUTBOL
El Lleida encaixa una nova derrota a l’últim sospir
Va caure a Fraga en el penúltim amistós, abans de rebre avui el Terrassa
El Lleida va caure derrotat per la mínima amb un gol a pilota parada en els últims instants davant del Fraga (1-0), en el penúltim test de la pretemporada a falta de disputar el Trofeu Emili Vicente avui (18.00) davant del Terrassa, que tanca un cap de setmana atípic i alhora, la preparació per a l’inici de la temporada la setmana que ve. A set dies del debut, el Lleida compta amb 1.600 abonats i, a més, ahir va donar minuts a dos jugadors acabats d’incorporar: Pau Russo i Guido Ratti, que seran anunciats pròximament.
El Lleida va portar el pes de la possessió en l’arrancada, intentant sortir des de darrere, mentre el Fraga buscava pressionar a dalt. La primera ocasió clara va ser visitant: en el minut 7, Sasha Litwin va combinar amb Luís Silva, el tret ras del qual dins de l’àrea el va aturar el porter local. La rèplica va arribar amb una jugada de Pagu a la banda dreta, que va assistir César, però el davanter va rematar fora. A la represa, el Fraga va apujar el ritme i va generar les millors opcions. Antonio va salvar una rematada de Bernat en el 61 i, poc després, César va desaprofitar un mà a mà després d’una relliscada d’Escobedo. L’1-0 definitiu va arribar en el 88, en un error del porter lleidatà en la rematada de Vinicius en el servei d’una falta lateral.
Cortés: “Hi ha ganes que comencin els partits de veritat”
Jordi Cortés, tècnic del Lleida CF, va lamentar que la derrota “arriba per una relliscada del nostre central i després encaixem en una falta lateral al 88. Antonio diu que no la veu, era una rematada fàcil de parar, però són coses que passen”. Va destacar el treball de preparació: “Avui hem donat 75 minuts a un grup diferent al que jugarà demà. La pretemporada es fa llarga i ja tenim ganes que comencin els partits de veritat.” Va explicar que ningú superarà els 100 minuts aquest cap de setmana i, sobre l’arribada de Russo i Guido, va afegir: “Encara han d’acoblar-se, però arribarem preparats.”