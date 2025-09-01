FUTBOL
Campions als penals
El Lleida guanya el seu sisè Emili Vicente al batre en la tanda el Terrassa, de Segona RFEF. Com el Sant Andreu, l’entitat egarenca costeja les despeses del duel i cedeix la taquilla al club lleidatà
❘ lleida ❘ El Lleida CF es va proclamar ahir campió per sisena vegada del Trofeu Emili Vicente al superar als penals (4-2) el Terrassa, de Segona RFEF, per tancar amb una alegria la pretemporada en un ambient festiu en un Camp d’Esports que va reunir 1.123 espectadors. Amb una versió molt seriosa, l’equip lleidatà va saber mantenir el 0-0 inicial davant d’un rival de superior categoria, que va visitar el Lleida cobrint els costos del partit i donant la recaptació íntegra de la taquilla al club lleidatà per ajudar-lo en la seua difícil situació econòmica.
Com en l’anterior test a casa davant del Sant Andreu, també de Segona RFEF, el Lleida CF va sortir amb un pla certament contemplatiu i sense la intenció de cometre errors amb la poca possessió que tenia. Jordi Cortés va plantejar una disposició de 5-4-1, amb l’equip ordenat en camp propi i amb les dos cares noves, Pau Russo i Guido Ratto, als volants. De fet, el moment que va despertar per primera vegada l’afició va ser una entrada a deshora cap a la mitja hora de l’exblau Mario Domingo a Guido, que va provocar l’entrada de les assistències i, a la fi, va provocar el seu canvi al descans pel cop al genoll.
Fins aleshores, el matx va ser totalment pla, sense cap ocasió. Amb aquest guió, els dos únics trets de la primera meitat van ser del Lleida i ambdós molt tímids. Primer ho va intentar Totti des de la frontal de l’àrea en el 36 i després Marc Alegre de forma tímida en el 44. Encara que el Terrassa va sortir a la segona meitat amb més precisió amb la pilota i possessions més llargues, el Lleida va recuperar ràpidament les bones sensacions.
Així, va estar molt seriós en la contenció de les pilotes llargues visitants i va tenir la primera gran ocasió per avançar-se a les cames de Sasha Litwin. Luis Silva va posar una gran pilota a l’espai per a l’argentí, a qui se li va fer llarg el camp i, quan arribava sol a la frontal de l’àrea, va acabar rematant forçat per sobre del travesser.
Els minuts van continuar passant i, més enllà d’un cop de cap tímid del visitant Joel Rodríguez, el Lleida no va patir per mantenir el zero la seua porteria i va gaudir d’una nova ocasió, de nou a través de Sasha, en una falta directa que se’n va anar a centímetres del pal.
El guanyador del trofeu es va resoldre als penals, on el Lleida va veure premiat el seu gran partit amb una tanda impecable, amb quatre encerts en quatre tirs, davant de l’error inicial de Schouter i d’Aythami en el quart tret visitant.
Cortés: “Volíem guanyar per honrar la memòria de l’Emili”
L’entrenador blau, Jordi Cortés, va destacar la importància de conquerir el trofeu com a homenatge a Emili Vicente, “un referent del futbol lleidatà que mereixia aquest reconeixement”, va assenyalar. Va assegurar que l’equip va lluitar fins al final “no només per regalar el trofeu a l’afició, sinó també per honrar la seua memòria”. En l’apartat esportiu, va valorar l’empat amb un exigent rival de Segona RFEF: “És un resultat molt meritori, hem vist coses interessants, però a les victòries i derrotes de pretemporada cal donar-los el valor just.” “Encara que seguirem atents al mercat, el més important és que ja es comença a veure un equip amb objectius comuns”, va concloure.