Cop de Piastri al Mundial
L’australià guanya a Zandvoort i amplia l’avantatge després de l’abandó de Norris per una fallada tècnica. L’anglès queda a 34 punts del líder
L’australià Oscar Piastri (McLaren) va reforçar ahir el seu liderat en el Mundial de Fórmula 1 el Gran Premi dels Països Baixos, quinzè de l’any, a Zandvoort, un circuit en què va abandonar el seu company i principal rival pel títol, l’anglès Lando Norris, per una fallada mecànica a falta de poques voltes quan anava segon.
Piastri, de 24 anys, va aconseguir la novena victòria de la seua carrera a l’F1 –la setena del curs– a l’imposar-se davant de l’ídol local Max Verstappen (Red Bull), segon, i del debutant francès Isack Hadjar (RB), que va celebrar el seu primer podi a la categoria.
El pilot de Melbourne, que va controlar una prova interrompuda tres vegades pel cotxe de seguretat, lidera ara el Mundial amb 309 punts, 34 més que Norris –retirat per una fuga d’oli a nou girs del final– i 104 sobre Verstappen.
Fernando Alonso (Aston Martin) va finalitzar vuitè després d’una cursa molt moguda, mentre que Carlos Sainz (Williams) va tenir un toc amb Liam Lawson (RB) i va acabar tretzè.
L’anglès George Russell (Mercedes) va ser quart, seguit del tailandès Alex Albon (Williams), que va remuntar deu posicions. L’anglès Oliver Bearman (Haas) va protagonitzar la remuntada del dia, de catorze posicions, fins a ser sisè. Setè va ser Lance Stroll (Aston Martin), que en va avançar dotze.