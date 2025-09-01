BÀSQUET
Espanya esclafa Xipre abans de jugar contra Itàlia
La selecció espanyola de bàsquet va complir els pronòstics i va passar per sobre de Xipre (91-47) en un partit en el qual va continuar millorant la seua imatge i en què va destacar per sobre dels altres Willy Hernangómez, autor de 19 punts i 25 dígits de valoració.
Amb la tranquil·litat que li donava haver guanyat menys de 24 hores abans Bòsnia i Hercegovina en un duel clau, el quadre de Sergio Scariolo es va entregar al tràmit contra els xipriotes amb la voluntat d’assentar allò que havia fet bé, mirant de reüll els xocs davant Grècia i Itàlia amb què conclourà la seua participació en la fase de grups. Finalment Espanya va acabar el matx amb 14 triples i 29 assistències respectivament. Dades testimonials, ja que l’important era guanyar, però il·lustratius de la millora d’una plantilla que va ser molt sòlida defensivament, concedint només 47 punts i tan sols 7 faltes comeses.
Ara queda esperar que aquestes bones sensacions ho continuïn sent contra grecs i italians. Aquesta folgada victòria va servir a Espanya per posar-se en el grup amb un balanç de 2-1, millor que l’1-2 de Geòrgia encara que per sota del 3-0 de Grècia, pendents tots de Bòsnia i d’Itàlia.