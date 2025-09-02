HANDBOL
El Lleida Handbol es reforça amb l’extrem Leire González
La jugadora navarresa, de 22 anys, ve del Gavà de Divisió Plata
El Lleida Handbol Club va anunciar ahir la incorporació de Leire González Galarregui per reforçar l’equip sènior femení de cara al seu debut històric en la Divisió d’Honor Or durant la temporada 2025/26. L’extrem dret navarresa, de 22 anys, arriba procedent de l’Handbol Gavà per aportar la seua experiència en la segona màxima categoria de l’handbol espanyol femení. González, natural d’Elizondo (Navarra) i formada al Baztango Kirol Taldea, és una jugadora esquerrana de 22 anys. Estudiant d’Inefc, aportarà velocitat i eficàcia en l’acabament al conjunt lleidatà. El tècnic Iban Raigal va valorar positivament aquest fitxatge: “La Leire ens reforça en una posició clau, ens aportarà agressivitat en defensa i frescor en atac. És una jugadora que encaixa perfectament amb el nostre esquema.”
Per la seua part, l’equip masculí, dirigit per Chechu Velasco amb l’assistència de Miquel Soro, va començar els entrenaments divendres per afrontar la seua segona temporada a Divisió d’Honor Plata. La plantilla manté el bloc i recupera el porter Albert Barrufet, referent històric del club, i el lateral dret Kike Boluda. A més, pugen tres joves del juvenil: Eduard Mihaes (pivot), Pau Del Moral (central) i Edgar Formentí (lateral).
D’altra banda, el club ha llançat una campanya d’abonats amb preus des de 50 euros anuals, incloent descomptes familiars i paquets especials per a aportacions extres. Com a novetat, s’ha establert una entrada de 5 euros per presenciar els partits de l’equip femení.