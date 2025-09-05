FUTBOL
Còmode triomf per iniciar el camí cap al Mundial
Espanya s’imposa a Bulgària amb tres gols en una gran primera meitat
❘ sofia ❘ Espanya va arrancar ahir la fase de classificació per al Mundial 2026 amb una solvent victòria per 0-3 a Sofia davant de Bulgària. Els de Luis de la Fuente van encarrilar el triomf en una primera part brillant, amb gols d’Oyarzabal, Cucurella i Merino que van deixar el partit pràcticament resolt. El matx també va deixar bones notícies: la tornada de Rodrigo Hernández i Dani Carvajal després de les lesions, a més del debut com a internacional absolut de Jesús Rodríguez. La campiona d’Europa va mostrar autoritat des del xiulet inicial, monopolitzant la pilota i tancant Bulgària al seu propi camp. Oyarzabal va obrir el marcador amb el seu onzè gol amb la selecció en el minut 5 i Cucurella va firmar el segon amb un gran cop amb l’esquerra, estrenant-se com a golejador internacional. Poc després, un cop de cap picat de Mikel Merino va posar el 0-3 abans del descans, reflex de la superioritat espanyola a Sofia. Pedri, molt més protagonista en absència de Fabián Ruiz, va dirigir el joc amb solvència. A la segona part, De la Fuente va aprofitar per rotar i repartir minuts, donant entrada a Cubarsí al lloc de Le Normand al darrere, a més de recuperar Rodri i Carvajal després de les seues greus lesions. Espanya va mantenir la intensitat, va vorejar el quart en un altre xut de Merino al travesser i amb prou feines va concedir ocasions a un rival superat. Amb aquesta victòria, la selecció es col·loca líder del Grup E juntament amb Turquia, a l’espera del duel directe entre tots dos combinats diumenge.