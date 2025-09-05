BÀSQUET
Espanya cau contra Grècia i s’acomiada a la fase de grups de l’Eurobàsquet
La selecció espanyola, vigent campiona d’Europa, va quedar eliminada de l’Eurobàsquet 2025 a la fase de grups al caure ahir davant de Grècia (86-90). El combinat hel·lè, liderat per Giannis Antetokounmpo i un inspirat Tyler Dorsey des del perímetre, va dominar gran part del partit i es va assegurar el pas als vuitens de final. Espanya, molt castigada pels 16 tirs lliures fallats i la lesió de Darío Brizuela, va pagar cara la seua irregularitat. Malgrat anar 16 punts avall al descans, va reaccionar a la segona part i va arribar a posar-se davant (84-82). Tanmateix, els errors des de la línia de personal i la força de Giannis en els minuts decisius van condemnar Espanya.