FUTBOL
Joventut, talent i continuïtat
CE Athletic Almacelles. El club renova gran part del seu bloc, amb un grup de jugadors locals que buscaran mantenir la categoria després de superar les expectatives el curs passat
Després d’una excel·lent temporada de debut en la categoria, en la qual va assolir una de meritòria setena posició i va assegurar la permanència sense grans conflictes, la CE Athletic Almacelles afronta aquest curs amb l’objectiu de repetir la tranquil·litat de l’anterior i consolidar-se a Segona. Lluny ja queda el record de l’antic EFAC Almacelles, que es feia amb els millors equips de Primera Catalana. El que no ha perdut el municipi són les ganes de futbol.
Un Joel Belloví que prendrà el comandament de l’equip i substituirà Dani Muñoz, tècnic durant la temporada 2023-24. Amb un bloc format majoritàriament per jugadors joves locals que fa temps que competeix junts, el club ha reforçat la plantilla amb vuit incorporacions, tot i que renovant els capitans.
Diversos fitxatges procedeixen de categories juvenils, i altres són vells coneguts, la qual cosa permetrà donar més profunditat. Es tracta de Gerard Hurtado, arribat del Mig Segrià juvenil; Rafa Sánchez, procedent del Gimenells; Oriol Martínez, de la Bordeta juvenil; Biel Ribes, de l’At.Segre juvenil; Marc Susagna, del Tamarit juvenil; Álex Gutiérrez, del Tamarit i Nil Gutiérrez i Hamed igualment de l’AEM juvenil.