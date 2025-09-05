CICLISME
Juan Ayuso suma la segona victòria en una nova jornada de protestes
Els 3 detinguts de Bilbao, en llibertat
El ciclista barceloní Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG) es va imposar ahir en l’etapa 12 de la Vuelta a Espanya, entre Laredo i Los Corrales de Buelna (145 km), després de batre l’esprint Javier Romo (Movistar Team) en un final decidit a la Collada de Brenes. És la seua segona victòria en aquesta edició, després de l’aconseguida a Cerler, i arriba enmig de la polèmica per la seua sortida de l’UAE. El danès Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) segueix líder, amb 50 segons sobre João Almeida (UAE) i 56 sobre Thomas Pidcock (Q36.5), abans de la temuda cita amb l’Angliru. La sortida a Laredo va tornar a estar acompanyada de protestes en solidaritat amb Palestina, contra la presència de l’Israel-Premier Tech, que va expressar la ferma intenció de mantenir-se en la carrera. Unes 300 persones van fer onejar banderes i pancartes amb lemes com “Israel genocida” o “Fora de la competició”. A diferència del que va passar a Bilbao dimecres, quan l’etapa es va neutralitzar, la concentració va ser pacífica i sense incidents. El delegat del Govern central a Cantàbria, Pedro Casares, va qualificar les protestes de “justes i pacífiques” i va defensar el dret a manifestar-se, tot i que sense posar en risc la cursa. Les tres persones detingudes en els incidents a Bilbao van ser alliberades a l’espera de ser citats pel jutge.