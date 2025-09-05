L’Hiopos cau en l’estrena
Malgrat la derrota amb el Joventut, en el retorn de Ricky Rubio, va deixar bones sensacions a la primera part. Batemon va ser el més destacat (12 punts) i el triple va castigar els d’Encuentra
L’Hiopos Lleida va caure derrotat en el primer test de la pretemporada contra el Joventut (78-62), en un amistós decantat per la diferència d’encert des del triple i en el qual tornava a les pistes Ricky Rubio, que va anotar 8 punts. Els bordeus van mostrar bona imatge a la primera meitat amb Diagne com a home més destacat (el cinc està ben cobert amb ell i Krutwig), però van acabar caient a la segona meitat penalitzats pel desencert ofensiu.
El primer quart va començar amb diversos encerts per a tots dos equips amb un Ejim encertat en atac (3-4). El Joventut va encadenar tres triples per trencar el parcial fins a la màxima diferència (13-4). Va aparèixer la defensa intensa de l’equip de Gerard Encuentra i amb cinc punts de Jiménez va igualar el partit (15-15). Va sortir a pista Diagne i va marcar la diferència, es va ampliar la distància lleidatana (15-20), ràpidament igualada després de dos de perdudes pels verd-i-negres per acabar en empat a 20. Al segon, va baixar el ritme d’anotació, en quatre minuts tan sols s’havien anotat 8 punts (24-24), fins que va aparèixer Ricky Rubio perquè amb dos cistelles amb addicional i una assistència s’arribés al 37-30. De nou amb la sortida de Diagne es va ajustar l’equip en defensa per arribar al descans a sis punts (38-32).
La bona imatge de la primera meitat es va anar diluint a mesura que passaven els minuts. Va començar amb un bon parcial d’inici (40-40) fins que va arribar l’encert de la Penya des del triple (48-40). Trencava la ratxa Llorente amb el segon triple de l’equip (52-43) per veure’s enfonsats al final del quart amb dos triples més dels verd-i-negres acabant amb un 60-48.
L’últim quart va ser un tràmit una mica dolorós en què els de Dani Miret gaudien davant d’un Lleida voluntariós però fatigat després de la primera setmana d’entrenaments. Diumenge a la mateixa pista faran el segon test, davant del Manresa.
Gerard Encuentra, entrenador de l’Hiopos Lleida, va explicar després del partit que se’n va anar “amb bones sensacions, la posada en escena ha estat bona malgrat la falta d’encert”. Va afegir que “malgrat que ens falta trobar-nos a la pista, no hem d’abusar tant del bot, tenint una mica més d’encert, hauríem competit més el partit. Hem de continuar progressant”, va afegir. Va ser baixa al partit Shurna, sobre el qual Gerard Encuentra va explicar que té “unes molèsties a l’abductor la primera setmana”, malgrat que va explicar que si la progressió és la correcta diumenge podria participar en el segon amistós.
El Robles Lleida va presentar ahir oficialment Vinyet Morató. La jugadora, que ve del bàsquet universitari nord-americà, arriba a Lleida amb l’ambició de millorar i “tornar a gaudir el bàsquet”. A més, va dir que l’equip “vol fer la millor temporada possible i mirar cap a dalt”.