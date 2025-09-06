CICLISME
Almeida es corona a l’Angliru i Vingegaard manté el liderat
Dotze detinguts per tallar la carretera
El portuguès Joao Almeida, de l’UAE Team Emirates, es va adjudicar ahir la tretzena etapa de la Vuelta, disputada entre Cabezón de la Sal i l’Angliru sobre 202,7 quilòmetres, després de batre a l’esprint el líder de la general, el danès Jonas Vingegaard (Team Visma). Almeida, que va culminar el treball del seu equip durant tota la jornada, en la qual també es van ascendir els ports de primera de La Mozqueta i El Cordal, va sumar la sisena victòria de l’UAE en aquesta edició de la Vuelta, i va retallar 4 segons en la general a Jonas Vingegaard, que va mantenir el jersei roig, ara amb 46 segons d’avantatge sobre el ciclista lusità. Durant l’etapa hi va tornar a haver protestes d’aficionats contra l’equip israelià que hi participa, tant a la sortida de Cabezón de la Sal, i fins i tot amb una interrupció a 12 quilòmetres de la meta, per un grup de manifestants, acció que es va saldar amb dotze detinguts per part de la Guàrdia Civil.
Almeida i Vingegaard van marxar en solitari en els últims 5 quilòmetres de l’etapa del colós asturià i les seues costes de fins al 23,5 per cent a la Cueña les Cabres del duo compost per Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe) i Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike), que van arribar a 28 i 30 segons, respectivament, del cap de files de l’UAE. Avui es disputa l’etapa 14, entre Avilès i La Farrapona-Lagos de Somiedo.
Albares, partidari d’expulsar l’equip israelià
El ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, es va mostrar “partidari” de l’expulsió de l’equip Israel-Premier Tech de la Vuelta per enviar un “missatge” a Israel, igual que es va fer amb Rússia, que no es pot continuar “com si no passés res” amb les competicions esportives. Per la seua part, el primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, va celebrar que l’equip no cedeixi “davant de l’odi i la intimidació”, després d’una nova etapa amb protestes en diferents punts.