MOTOCICLISME
Les KTM baten els Márquez
Binder i Acosta lideren la taula de temps en la ‘practice’ al davant dels germans de Cervera. Àlex va ser tercer i Marc, quart, amb Bagnaia enfonsat
KTM va confirmar ahir el seu avenç en l’inici del Gran Premi de Catalunya, quinzena cita del Mundial, amb Brad Binder com a referència a la practice, mentre els germans Márquez es van situar en la lluita directa per les primeres posicions. Àlex Márquez (Ducati) va firmar un sòlid tercer millor temps, a una dècima de Pedro Acosta (KTM) i molt a prop de Binder, que va marcar un nou rècord de volta ràpida a Montmeló amb 1:38.141. Marc Márquez (Ducati), líder del campionat, va acabar quart, a poc més de dos dècimes, mantenint-se a la zona davantera i accedint directe a la Q2.
En la primera tanda de divendres, Acosta havia liderat amb 1:38.979, al davant de Johann Zarco (Honda) i del mateix Marc Márquez, amb Maverick Viñales (Aprilia) en quart lloc. En la sessió definitiva, Binder va agafar el comandament i va situar KTM al capdavant, amb el murcià en segona posició i els Márquez immediatament darrere, en un top 10 en què les diferències van ser mínimes.
La jornada va deixar també dificultats per a Jorge Martín (Aprilia) i Francesco Bagnaia (Ducati). El madrileny només va poder ser divuitè i haurà de passar per la Q1, mentre que el vigent campió del món va acabar vint-i-unè, sense trobar ritme en el traçat barceloní.
La resta de les places davanteres del dia van ser per a Enea Bastianini (KTM), Franco Morbidelli (Ducati), Luca Marini (Honda), Zarco i el japonès Ai Ogura (Aprilia), amb tots els pilots en menys de mig segon respecte a Binder.