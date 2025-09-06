FUTBOL
Lleida i Mollerussa s’estrenen a Tercera RFEF amb duels a domicili
Lleida CF i CFJ Mollerussa afronten avui la seua estrena a Tercera RFEF amb partits a domicili. El conjunt de la capital del Segrià visita el debutant Can Vidalet (18.00), mentre que l’equip del Pla d’Urgell ho fa a la CE Manresa (19.00) (més informació a les pàgines de la 28 a la 31).
El Lleida inicia la competició amb Jordi Cortés a la banqueta, que afronta el xoc “amb ganes” i va valorar la plantilla confeccionada en temps rècord. “Hem perdut partits en pretemporada, però sempre hem estat competitius i he vist evolució”, va apuntar. Va assenyalar que l’objectiu inicial és “competir per salvar-nos” i va demanar el suport de l’afició per superar els moments complicats. Sobre el rival, va indicar que el Can Vidalet “és un acabat d’ascendir amb jugadors amb talent”.
Per la seua part, el Mollerussa obre el curs al Congost davant d’un Manresa que, segons el seu tècnic, Kiku Parcerisas, serà “més alegre amb pilota respecte a la passada temporada”. L’entrenador va destacar que la plantilla arriba “dinàmica i vertical” i que el duel “es decidirà per detalls”. Malgrat reconèixer que “sempre hi ha coses per millorar”, va valorar la progressió en pretemporada i va afirmar que l’equip viatja amb la intenció de sumar la primera victòria.