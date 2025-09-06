El Mollerussa esgarrapa un punt en un final surrealista (2-2)
Lamin culmina la reacció dels del Pla d'Urgell, al minut 99, en un final amb tres expulsats i dos jugadors del Manresa posant-se de porters.
El partit ha començat amb ritme al Congost, el primer equip a avisar ha estat el Manresa, al minut dos, en una penetració a l'àrea d'Olmedo que ha rebutjat Canillo. El joc era molt físic i l'àrbitre del matx ho ha aturat a base de targetes grogues, Badr pel Manresa i Canillo i Toni Vicente per part del Mollerussa.
Els del Pla d'Urgell anaven creixent a mesura que passaven els minuts, però el jugador més destacat que era Marc Scuri s'ha lesionat i ha estat substituït per Miquel Graells. El Manresa ha dominat el tram final de la primera part sense perill per la porteria d'Albert Batalla.
La segona part ha començat amb un gol del Manresa, al minut 52, per part de Bamta que obria el marcador. El gol ha fet mal al Mollerussa, que després d'un triple canvi, ha rebut el segon gol en contra sense marge de reacció. Amb l'entrada de Dueso, l'equip de Kiku Parcerisas ha reaccionat i el davanter ha reduït diferències al minut 72.
Als minuts finals dominava el Mollerussa buscant l'empat, però una roja directa a Moussa Kebé semblava que condemnava als del Pla d'Urgell. En canvi, el Manresa no ha sabut gestionar la superioritat i el seu porter, Pulido, ha vist la segona groga ja en temps afegit. Moha, jugador local, s'ha posat els guants i ha comès un penal clar en una jugada surrealista, l'àrbitre l'ha expulsat i Lamin ha empatat des dels onze metres.