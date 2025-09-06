FUTBOL
Volen l’ascens amb segell local
CF Juneda. Després del descens de Primera Catalana, l’equip de les Garrigues aposta per la continuïtat amb divuit renovacions i afronta una campanya per recuperar la categoria
El Juneda va viure un descens cruel amb una impugnació de tres punts que va evitar que mantingués la Primera Catalana. Els errors et fan més fort, i això és just el que ha fet el Juneda, construir una plantilla igual o més potent que la de la temporada passada per ser un equip referent a Segona, i buscar l’ascens de nou.
Segueix Pau Barrufet, tècnic local, que es va fer càrrec de l’equip en la segona volta i que li va donar una glopada d’aire fresc competint de meravella sota la seua direcció. “Hem renovat el bloc de l’any passat, que era l’objectiu, amb molt poques sortides, i alguns retocs de molt nivell. L’objectiu és clar: tornar a pujar”, afirma.
La temporada passada, després de l’ascens, no van perdre el cap fent fitxatges, i van donar galons als nois del poble. Per a aquesta campanya fins a un total de catorze jugadors són de Juneda o formats a la base de l’Intercomarcal, i han renovat divuit jugadors. Amb cinc incorporacions sèniors, entre les quals la de Xavi Sánchez, segon màxim golejador de la Segona Catalana, més els juvenils disposa de vint-i-cinc jugadors.
Una temporada il·lusionant amb una afició entregada al seu equip que vol tornar a cantar: “Juneda capital del món.”