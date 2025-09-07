PIRAGÜISME
Miquel Travé es penja el bronze en C1 a Alemanya
Abans del Mundial d’Austràlia, mentre que Núria Vilarrubla va ser onzena
El palista de la Seu d’Urgell Miquel Travé va acabar ahir la seua participació en la prova de la Copa del Món d’Augsburg (Alemanya) penjant-se la medalla de bronze en la modalitat de C1. Travé va patir una penalització de dos segons al tocar una de les portes del recorregut per a un temps total de 102.97. La medalla d’or va ser per al francès Nicolas Gestin, mentre que l’eslovac Matej Benus es va penjar la de plata. En la general de la Copa del Món, Travé també és tercer amb 254 punts. El líder de la classificació és Nicolas Gestin amb 292 punts, seguit del també francès Yohann Senechault amb 266.
Aquesta nova medalla de l’urgellenc confirma el seu gran any abans de competir en el Mundial de Penrith (Austràlia) que tindrà lloc de l’1 al 5 d’octubre. Amb el bronze d’ahir, Travé ha obtingut aquest any quatre metalls. Al maig es va proclamar campió d’Europa en terres franceses, a més d’obtenir un bronze en patrulles. Pel que respecta a la Copa del Món va ser bronze en la prova disputada a Pau (França) i també ahir en la d’Augsburg. Aquesta competició a Alemanya era l’última abans del Mundial.
Pel que fa a la prova del C1 femení, la també urgellenca Núria Vilarrubla es va classificar per a la final i va aconseguir l’onzena posició.
La medalla d’or va ser per a la palista britànica Kimberley Woods, mentre que la de plata la va aconseguir la brasilera Ana Satila i la de bronze, la francesa Doriane Delassus.
En la classificació general de la Copa del Món, la britànica Kimberly Woods l’encapçala amb 264 punts i segona és l’eslovaca Zuzana Pankova amb 231, mentre que en tercera posició figura la italiana Marta Bertoncelli amb 223.