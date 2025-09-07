MOTOCICLISME
El Mundial, a tocar: Marc Márquez aprofita la caiguda del seu germà a quatre voltes del final per guanyar un nou esprint
Si avui no cedeix punts davant d’Àlex, podria proclamar-se campió a Misano
Marc Márquez (Ducati) es va imposar ahir en la cursa a l’esprint del Gran Premi de Catalunya, la quinzena cita del Mundial, després d’un desenllaç dramàtic per al seu germà Àlex Márquez (Ducati). El petit dels Márquez havia firmat unes hores abans una brillant pole position, la primera del curs i amb rècord absolut al Circuit de Barcelona-Catalunya, però a quatre voltes del final va perdre el control de la seua Gresini al revolt 10 quan liderava amb més d’un segon d’avantatge i li va entregar un nou triomf al seu germà.
La caiguda d’Àlex va obrir la porta a un nou èxit del vuit vegades campió del món, que ja suma 14 victòries a l’esprint en 15 de disputades aquest any. Marc, que va haver de salvar un ensurt en l’última volta al revolt La Moreneta, va travessar primer la meta al davant del francès Fabio Quartararo (Yamaha) i de l’italià Fabio Di Giannantonio (Ducati). Pedro Acosta (KTM), molt combatiu en els duels inicials amb els Márquez i amb Quartararo, es va quedar a les portes del podi amb un quart lloc.
Amb aquest triomf, Marc Márquez s’escapa en el liderat del Mundial amb 467 punts, davant els 280 del seu germà, i podria proclamar-se campió matemàticament en la pròxima cita a Misano, si no cedeix avui dos o més punts respecte a Àlex. A més, Ducati Corse ja s’ha assegurat el Mundial de Constructors per sisena temporada consecutiva.
L’esprint va deixar també incidents que van marcar la carrera. Abans del cop d’Àlex, ja havien quedat fora Franco Morbidelli (Ducati) i el vigent campió Jorge Martín (Aprilia), en una acció molt polèmica. També l’espanyol Fermín Aldeguer (Ducati) es va carregar Marco Bezzecchi (Aprilia). El top 6 el van completar Enea Bastianini (KTM) i Brad Binder (KTM), en una prova farcida d’avançaments en la frenada de final de recta, amb el revolt 10 com a punt crític.
Hores abans d’aquesta muntanya russa d’emocions, Àlex Márquez havia confirmat que era el pilot amb més ritme del cap de setmana. A la Q2 va marcar un espectacular 1:37.536, rècord històric a Montmeló, per batre Quartararo i el seu germà i assegurar-se la primera posició a la graella per primer cop aquest any. Morbidelli va encapçalar la segona fila, seguit d’Acosta i Di Giannantonio, mentre que Pecco Bagnaia (Ducati), molt lluny del seu nivell habitual, no va passar del 21è lloc en la seua pitjor classificació des de Portugal 2022.
Marc Márquez: “Avui només podia guanyar si fallava el meu germà”
Marc Márquez va qualificar d’“agredolça” la seua victòria en l’esprint. “Avui només podia guanyar si l’Àlex fallava, perquè era el més ràpid. Estava volant, tant en la classificació com en la cursa. Jo ja m’havia rendit, pensava si ho intento, cauré. Ha comès un error, però demà tindrà una altra oportunitat”, va explicar el líder del Mundial. Marc va admetre també un ensurt propi: “A la següent volta gairebé caic jo. És molt difícil. Quan cau un rival penses en la posició guanyada, però quan és el teu germà és diferent. Avui es mereixia guanyar.” Va elogiar a més la progressió d’Àlex després de la seua lesió: “Ha recuperat confiança, el nivell el té. És més fàcil aprendre a no caure que a anar ràpid.” I va avisar que “aquí cauen els dos pneumàtics i això ho complica tot. Ja veurem què passa, però l’Àlex és el més ràpid.”