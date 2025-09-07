HOQUEI
El Vila-sana supera l’Alpicat
Les del Pla d’Urgell s’emporten el derbi de la Lliga Catalana, disputat a la Seu d’Urgell dins del programa del Torneig Clyton-Cadí. Dai Silva, Bea Gaete i Luchi Agudo van sentenciar el partit
❘ la seu d’urgell ❘ El Vila-sana es va adjudicar ahir el derbi lleidatà corresponent a la Lliga Catalana Femenina, al derrotar per 1-3 l’Alpicat, en un partit que es va disputar a la Seu d’Urgell, dins del programa del Torneig Clyton-Cadí, que conclou avui. Malgrat les baixes amb què arribava el Vila-sana, amb quatre jugadores a la selecció espanyola, una a la de Portugal i dos de lesionades, va superar el seu rival en un matx que ja va encarrilar a la primera part. Dai Silva va anotar el 0-1 en el minut 13, Bea Gaete va fer el 0-2 en el 34 i, tot just iniciar-se la segona meitat, Luchi Agudo va firmar el 0-3 (30’). Arantxa González va marcar el gol de l’Alpicat en el 43. Dins del torneig, el Vila-sana, en un partit que es va jugar cinc hores abans que el duel de la Lliga Catalana, va derrotar 6-2 el Girona, remuntant un 0-2. En la competició masculina va obrir jornada un altre derbi lleidatà, en el qual el Pons Lleida va superar 4-2 l’Alpicat. El Cadí la Seu, que aquesta temporada competirà a Nacional Catalana, va derrotar 3-1 el Palafrugell i va perdre 2-14 davant de l’Igualada d’OK Lliga. Va tancar la jornada l’Alpicat, que va vèncer 5-1 el Palafrugell. En la tercera i última jornada, l’Alpicat juga avui contra l’Igualada i el Cadí i el Pons Lleida contra el Palafrugell i l’Igualada, que serà l’últim partit. I en categoria femenina jugaran Girona i Alpicat.
El Calafell venç el Maçanet i deixa el Pons Lleida fora de la Final Four
El Calafell es va imposar ahir per 2-6 al Maçanet en la Lliga Catalana, resultat que deixa el Pons Lleida fora de la Final Four d’aquesta competició, que precisament tindrà com a escenari el Pavelló Onze de Setembre de Lleida. En el primer matx, l’equip lleidatà va derrotar el Maçanet per 6-2, mentre que en el segon el Calafell va superar els d’Edu Amat per 4-1. Per tant, amb dos victòries, serà l’equip tarragoní el que disputarà la Final Four a Lleida. Les semifinals es disputaran el dia 11 i la final, el diumenge 14.