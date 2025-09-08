FUTBOL
El Balaguer elimina el Juneda i s’enfrontarà al Balàfia a la final
Els gols de Nico i Guerau van ser definitius
El Balaguer serà el rival del Balàfia a la final de la Copa Lleida del cap de setmana vinent, després que superés ahir el Juneda a domicili per 1-2 en un partit marcat pels gols tardans i una batussa que es va saldar amb dos expulsats, un per a cada equip: Marc Pifarré, del Juneda; i Mario Moriano, del Balaguer.
A la primera part, les ocasions van brillar per la seua absència. El joc va estar molt igualat i tan sols el Balaguer, amb un tímid xut a porta d’Adil al 36 i un altre de Guerau al 42, va rondar la porteria rival.
A la represa, el partit es va animar. Tuto, del Juneda, va entrar en el xoc i va tenir dos grans ocasions en els primers minuts que no va poder materialitzar. El Balaguer també va tenir les seues, però el primer gol no va arribar fins al minut 76 amb una vaselina de Nico que avançava així els de la Noguera (0-1). Poc després, Guerau Coll va provocar un penal que ell mateix va materialitzar per col·locar el 0-2 des dels onze metres. Malgrat el desavantatge, el Juneda va retallar distàncies al minut 87 amb un gol de Sánchez i el partit va pujar d’intensitat. Finalment, quan l’àrbitre va assenyalar el final del temps reglamentari, hi va haver una baralla entre jugadors d’ambdós conjunts que es va saldar amb les expulsions de Marc Pifarré, del Juneda; i Mario Moriano, del Balaguer. Una per a cada equip.