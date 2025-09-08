FUTBOL
El Barça brilla a Bilbao
Les blaugranes mostren la seua millor versió amb una contundent golejada a l’Athletic. Uns 11.000 aficionats van assistir al partit a San Mamés
El Barça de Pere Romeu va desplegar tota la seua superioritat i es va imposar ahir per un contundent 1-8 a l’Athletic Club de Bilbao davant dels 11.000 espectadors que van omplir les grades de San Mamés.
Les blaugranes van tornar a l’estadi on el 2024 van conquerir la seua tercera i última Champions League i van mostrar la seua millor versió. El primer gol va arribar als 15 minuts obra de Vicky López (0-1). Tan sols uns minuts després, una intel·ligentíssima Patri Guijarro va aprofitar la posició avançada d’Adriana Nanclares i va clavar un golàs des de més enllà de mig camp (0-2). Abans del descans Ewa Pajor es va afegir a la festa i va anotar un fantàstic doblet per col·locar en 0-4 al marcador.
A la represa, el compte va créixer encara més al 46 amb un gol en pròpia porta de la portera basca (0-5). Al 51 Maite Zubieta la hi va tornar a Patri Guijarro i va fer un altre gol llunyà que va sorprendre Cata Coll (1-5). Tanmateix, poc va poder fer el quadre local davant la traça ofensiva del Barça, a la qual es va afegir Aitana Bonmatí amb un altre golàs farcit de qualitat que va acabar a l’escaire de Nanclares (1-6). Amb el partit trencat, Vicky López va fer el setè de cap després d’un rebuig (1-7) i Bonmatí va tornar a fer de les seues amb un cop amb l’esquerra amb rosca que va dictar sentència (1-8).
Amb aquest triomf a domicili, les blaugranes es col·loquen líders amb sis punts, els mateixos que l’Atlètic de Madrid.