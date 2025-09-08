El Camp d’Esports de Lleida més pluriocupat
Per primera vegada en la seua centenària història tres equips disputaran a l’estadi lleidatà els seus partits de competició com a locals: AEM, Atlètic Lleida i Lleida FC
A partir d’aquest cap de setmana i per primera vegada des de la seua inauguració el 1919, el centenari Camp d’Esports acollirà com a locals tres equips lleidatans, de manera simultània, i en competicions federades: l’AEM, que debutarà a l’estadi a Primera Federació Femenina; l’Atlètic Lleida, un altre que estrenarà plaça, a la Segona RFEF, i el Lleida FC, a Tercera RFEF.
El Camp d’Esports, fundat per Joventut Republicana de Catalunya el 1919, va ser, en el seu moment, una de les instal·lacions esportives més destacades d’Europa ja que, a més de camp de futbol, acollia frontó, piscina, velòdrom i pistes de tenis.
Després de la Guerra Civil, va ser confiscat pel règim franquista que va cedir-ne l’ús al Leridano, un equip format per militars i funcionaris que no va arrelar mai en la societat lleidatana. Després de fusionar-se amb el Lérida Balompié, que disputava els seus partits a la carretera de Corbins, amb la grada sempre a vessar, va nàixer la Unión Deportiva Lérida, que va passar a disputar els seus partits el 1949 a Tercera Divisió.
El seu fet més rellevant va ser l’ascens a Primera en la campanya 1949-50, que va omplir d’orgull tota la ciutat, a més de dos ascensos a Segona, un altre a Tercera i un a Segona B. Com a Unió Esportiva Lleida, el Camp d’Esports va vibrar amb tres ascensos a Segona A i sobretot, l’últim ascens a Primera en la campanya 92-93.
Desapareguda el 2011, la UE Lleida va passar el relleu al Lleida Esportiu i posteriorment al Lleida CF.
Els inquilins
- JOVENTUT FC: 1919 - 1938
- Va compartir camp amb el Lleida SC. campionats catalans.
- LERIDANO: 1942 - 1944
- Campionats regionals.
- UNIÓN DEPORTIVA LÉRIDA: 1945 - 1978
- Ascens a Segona divisió (48-49).
- Ascens a Primera divisió (49-50).
- Ascens a Segona divisió (64-65).
- Ascens a Tercera divisió (69-70).
- Ascens a Segona B (75-76).
- UNIÓ ESPORTIVA LLEIDA: 1978 - 2011
- Ascens a Segona A (86-87).
- Ascens a Segona A (89-90).
- Ascens a Primera divisió (92-93).
- Ascens a Segona A (2003-2011).
- LLEIDA ESPORTIU: 2011 - 2024
- Segona divisió B.
- Segona RFEF.
- LLEIDA CF: 2024...
- Segona RFEF.
- Tercera RFEF.
- AT. LLEIDA: 2025...
- Segona RFEF.
- SE AEM: 2025...
- Primera Federació femenina.