ATLETISME
La Cursa de la Cordera reuneix uns 350 participants
La carrera d’Albesa ja documentada el 1590 és la més antiga de Catalunya
La localitat d’Albesa va acollir ahir la tradicional prova de la Cursa de la Cordera, que és a més la 46a edició del Memorial Josep Fontanet, que va congregar uns 350 participants distribuïts entre les carreres de 10 i 5 quilòmetres, la caminada de 5K i les proves infantils.
Aquesta cursa, que s’integra al circuit de la Lliga Ponent 2025, s’organitzava tradicionalment a Albesa el 16 d’agost, dia de Sant Roc, i és la carrera més antiga documentada a Catalunya, ja que data del 1590. Estava concebuda com una cursa pedestre popular, lúdica però alhora molt competitiva en la qual corrien joves sense preparació atlètica. Durant generacions es va convertir en una disputa esportiva entre poblacions veïnes. El nom procedeix del premi que se li donava al guanyador, una cordera.
En la categoria principal de 10 quilòmetres, Sergi Martínez de l’equip Brooks es va proclamar campió amb un temps de 37 minuts i 27 segons. El podi el van completar Sancho Ayala (Fondistes Solsonès) amb 38 minuts i 21 segons, i Alejandro Renales (Almiramar) que va registrar 38 minuts i 26 segons. En categoria femenina, la independent Maite Farran es va imposar amb 43 minuts i 31 segons, seguida per Elisa Lladós (Pons Thai Runners) amb 44 minuts i 16 segons, i Alba Noguera, també independent, que va marcar 47 minuts i 7 segons.
La modalitat de 5 quilòmetres també va oferir una intensa competició en què Javier Castells de Finques Prats Runners va liderar la classificació amb un temps de 16 minuts i 34 segons. El podi masculí el van completar l’independent Sergi Bonjoch (17 minuts i 56 segons) i Juanma Fernández, també de Finques Prats Runners, amb 18 minuts i 58 segons.
En la categoria femenina dels 5 quilòmetres, Clàudia Pinós del Lleida Unió Atlètica va dominar la carrera parant el cronòmetre en 21 minuts i 5 segons. La segona posició va ser per a Noemí Aumedes (Xafatolls) amb 22 minuts i 12 segons, mentre que el tercer calaix del podi el va ocupar Raki Garsaball (Pons Thai Runners), que va acabar amb un temps de 23 minuts i 3 segons.