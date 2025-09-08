CICLISME
El danès Mads Pedersen obté la primera victòria d’etapa en aquesta edició
Detinguts per manifestacions propalestines
El danès Mads Pedersen (Lidl Trek) es va imposar ahir en la quinzena etapa de la Vutla a Espanya, disputada entre Vegadeo i Monforte de Lemos, de 167,8 km, en la qual es va mantenir de líder el danès Jonas Vingegaard (Visma). Pedersen va guanyar la seua primera etapa en la present edició amb un temps de 4 h. 02.13, a una mitjana de 41,6 km/h. El van seguir el veneçolà Orluis Aular i l’italià Marco Frigo. Dins del top 10 van entrar a més els colombians Santiago Buitrago i Egan Bernal, quart i sisè, respectivament. El grup de favorits va entrar a meta a 13,32 minuts.
En la general, Vingegaard va mantenir el mallot roig amb 48 segons d’avantatge sobre el portuguès Joao Almeida i 2,38 minuts respecte al britànic Tom Pidcock.
Deu manifestants detinguts
D’altra banda, almenys 10 manifestants propalestins van ser detinguts en el tram final de l’etapa als municipis O Corgo i Monforte de Lemos (Lugo). Les detencions es van fer per desordre públic “amb perill per a la integritat de les persones”, segons van traslladar fonts coneixedores dels fets. D’aquesta forma, vuit es van fer a O Corgo a càrrec d’agents de la Guàrdia Civil i dos més es van portar a terme a Monforte per efectius de la Policia Nacional. Entre les persones arrestades es troba la responsable comarcal de Lugo Sur del BNG, Rosana Prieto.
Diverses mobilitzacions havien estat convocades en municipis de Lugo durant la jornada per protestar contra la participació de l’equip israelià Israel Premier Tech a la carrera.