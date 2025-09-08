FUTBOL
Debut agredolç de l'Atlètic Lleida, que aconsegueix salvar un punt en el temps afegit
L’Atlètic Lleida aconsegueix salvar un punt en el temps afegit amb un gol de cap d’Asier. Els de Gabri, debutants a la categoria i també al Camp d’Esports, van estrenar el marcador gràcies a Soule i van acusar la duresa defensiva del conjunt valencià
El debut de l’Atlètic Lleida a la Segunda RFEF i al Camp d’Esports va acabar amb un empat a dos en un partit que va adquirir la seua emoció més gran en els últims deu minuts.
Després de 80 minuts amb poc rodatge i un gol per a cada equip en les úniques arribades de perill, el partit va prendre una altra dimensió després dels canvis i, sobretot, amb l’1-2 del Torrent, que va obligar l’Atlètic Lleida a bolcar-se en atac per aconseguir un empat just en el temps afegit. D’aquesta manera, els de Gabri tanquen l’estrena amb un punt.
La veritat és que el debut a la categoria no va poder anar de la millor manera possible per als interessos lleidatans. Al minut 5, Moró va recollir una pilota a la frontal i va obrir a la banda dreta on va aparèixer el carriler Soule, que sense pensar-ho, va connectar un xurt fort al primer pal per marcar l’1-0 i, alhora, el primer gol de l’entitat a la Segona RFEF.
Després de l’inesperat gol, el partit va començar a agafar el ritme propi de la categoria: possessions curtes, joc aturat, pilotes llargues i la sensació que el Torrent se sentia còmode malgrat no inquietar la porteria de Pau Torres. De fet, els valencians aconseguien recuperar la pilota amb facilitat, gràcies a la fèrria línia de cinc defenses i quatre mitjos. Tot i així, els minuts anaven passant sense que cap dels dos equips registrés ocasions de perill, però amb l’1-0 al marcador.
L’escenari del partit va canviar just abans del descans amb un autèntic golàs. Els defenses lleidatans no es van entendre per aclarir una pilota que va recollir l’exjugador del Lleida Fer Cano, que des de 25 metres va empalmar una volea que es va colar per l’escaire (1-1).
El segon temps començava amb la incertesa de com seria la reacció local després del cop del gol de l’empat. La realitat és que els de Gabri van monopolitzar la possessió, però sense arribar a generar cap perill destacat. El Torrent per la seua part, esperava amb ordre l’oportunitat per emportar-se el premi gran mentre un empat ja era satisfactori per als valencians.
Al minut 85, el Torrent va executar a la perfecció el pla que tant d’èxit els ha donat en les últimes temporades: defensar amb un bloc baix i esperar l’oportunitat, que va arribar després d’una pilota alta a l’esquena de la defensa lleidatana. El davanter Boris es va plantar sol davant de Pau, però Daouda va recuperar bé la seua marca per posar la cama abans del xut. El rebot va quedar mort dins de l’àrea i amb suspens, Boris va posar la cama per ficar l’1-2. Malgrat tot, Boris va passar d’heroi a brivall quan al minut 88 va colpejar per l’esquena Daouda sense estar la pilota en joc, la qual cosa li va costar la roja directa.
Amb un allargament quilomètric, Gabri va enviar tots els seus homes a l’atac, amb la missió de rematar totes les centrades que penjava Juan Agüero, desplaçat de la mitjapunta a l’extrem per a aquesta funció. El primer intent al 92 va trobar una rematada de Boris Garrós que no va aconseguir dirigir a porteria després de pentinar-la. El segon intent, al 96, va premiar la insistència dels lleidatans. Agüero va centrar al segon pal on arribava el migcampista Asier, que va rematar de cap per posar el 2-2 després que el porter visitant gairebé la parés. Finalment, els locals van intentar penjar mitjançant Agüero un parell de pilotes que no van trobar destinatari, firmant l’empat final en un duel intermitent però d’aprenentatge per a un debutant a la categoria.