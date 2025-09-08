BÀSQUET
Derrota agònica en un mal final
L’equip d’Encuentra va caure contra el Manresa en un partit en què va estar guanyant 34 minuts. Fernández va anotar un triple sobre la botzina per completar la remuntada dels del Bages
❘ SanT JULIà DE VILATORTA ❘ Derrota in extremis de l’Hiopos Lleida contra el Baxi Manresa per 81-78 en un partit dominat pels lleidatans gairebé de principi a final. El parcial dels últims quatre minuts va ser de 15-3 per al Manresa, la qual cosa li va donar la victòria. Amb empat al marcador (78-78), Batemon la va tenir per guanyar, però va fallar i Fernández va atrapar el rebot i va anotar un triple sobre la botzina des de la seua pista.
El primer quart va començar malament, amb un parcial de 8-0 en tan sols 47 segons. L’equip es va posar les piles i va trobar tot l’encert que no havia tingut en el primer test de pretemporada anotant quatre triples i aconseguint la màxima diferència del partit (11-22).
El segon quart va començar amb molt menys ritme que el primer, el Manresa va igualar la intensitat bordeus i a través del tir lliure va aconseguir reduir distàncies (29-31). Van aparèixer les rotacions amb Marc García, Llorente i Dabo en pista, jugadors que no formaran part de la plantilla. L’equip va mantenir el nivell per arribar al tram final de la primera meitat (35-39). En els últims instants, tres cistelles ràpides firmades pels lleidatans en transicions van aconseguir acabar el quart amb el conjunt del Barris Nord deu punts amunt (35-45).
El tercer quart va començar amb l’equip una mica fred en atac i el Manresa a poc a poc va anar reduint distàncies a través del rebot ofensiu (48-50). Va aparèixer Batemon en aquest tram per carregar-se l’equip a l’esquena i estabilitzar el partit (58-62). Així es va arribar a l’últim quart en què Batemon i Agada van assumir totes les responsabilitats ofensives, aconseguint rèdit des de les penetracions i el tir lliure (65-76). Quan semblava que el partit estava sentenciat, el Manresa va treure esperit, Akobundu va aconseguir dos cistelles a la pintura i Ubal un 2 +1 per arribar al 76-77 a falta de 54 segons. Va fallar Agada, va fallar Ubal un tir en el qual Nudsen va esmaixar la pilota en el rebot. Batemon va tenir dos tirs lliures, va fallar el segon agafant el seu rebot. Rebutjada per a Batemon, que va fallar a falta de tres segons, el rebot per a Fernández, que va complir el somni de la seua vida, un tir guanyador des del seu camp per al Baxi Manresa.
Ahir es va estrenar amb l’Hiopos Shurna, baixa en el primer amistós per unes molèsties. Per aquest motiu ahir no van jugar Walden ni Goloman. En principi dissabte hi podrà comptar a Andorra. A més, també amb Zoriks que va quedar eliminat de l’Eurobàsquet.
Encuentra: “Ens ha faltat calma, tot i que hem millorat coses”
L’entrenador de l’Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, va analitzar la derrota de l’equip en un nou partit de preparació, destacant tant els errors com els avenços: “Hem millorat en coses que ens havíem plantejat, com les passades de pilota, fins i tot sense els nostres dos bases que seran habituals la resta de temporada.” El tècnic va lamentar el desenllaç del partit: “Hem anat al davant 34 minuts, però al final ens ha faltat calma. Ells han posat energia i ens han guanyat amb un triple des de mig camp.” Malgrat el resultat, Encuentra va subratllar l’enfocament de l’equip en aquesta etapa: “Volem competir, provar coses i millorar cada dia. Continuem fidels a la nostra filosofia: lluita, esforç i sacrifici. Aquests són els nostres valors més importants.”