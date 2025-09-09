BÀSQUET
“Estar a la Lliga U22 és un senyal d’ambició”
Borja Comenge defensa que el nou equip ajudarà a formar jugadors
Borja Comenge va dir ahir, durant la presentació com a entrenador del nou equip U22 del Força Lleida, que la seua creació i la decisió de participar en la nova Lliga organitzada per l’ACB, la FEB i el Consell Superior d’Esports (CSD) “és un senyal d’ambició” per part del club, i tot i que va reconèixer que “encara hi ha alguns dubtes sobre el funcionament de la nova competició”, va defensar que “dona possibilitats als nostres jugadors. La idea és molt bona, una Lliga U22 feia temps que calia perquè ajudarà a completar la formació de jugadors de nivell. Ara mateix, el pas directe del període formatiu al professionalisme és molt difícil”. Joaquín Prado, director esportiu del club, va considerar la participació en aquesta nova Lliga com “un projecte estratègic per al club, una oportunitat perquè els jugadors facin el pas al professionalisme d’una manera progressiva i amb garanties” i va qualificar com a ideal l’elecció de Comenge per fer-se càrrec d’aquest grup de jugadors. “Tots al club teníem clar que el Borja és la persona ideal per portar l’equip. És un entrenador de primeríssim nivell en el camp formatiu i té la filosofia del club molt interioritzada”, a més que ha format part de l’entitat en diferents etapes i càrrecs.
Ajudar els jugadors
Borja Comenge va explicar que “el meu objectiu personal és intentar ajudar en tot el que pugui a encaixar l’equip” i va recordar que “tenim un patrimoni de jugadors que, sense aquest projecte U22, es trobarien amb una realitat molt diferent, jugant a Primera o a Segona Catalana o marxant a altres clubs. Ara poden tenir una transició per arribar a ser jugadors professionals, després ja es veurà a quin nivell arriba cada un, però es tracta d’ajudar-los que siguin els millors possibles com a jugadors. Aquesta és la idea del projecte”, malgrat que va insistir que als clubs els falta encara informació: “Encara no sabem quan jugarem ni contra qui.” Així mateix, Prado va valorar que “amb aquest projecte el club és millor i per als jugadors és un regal. És bo per a clubs com el nostre”.
“És una lliga que tindrà una visibilitat important”, va destacar, “per la qual cosa serem un bon mirall. La nostra idea és becar jugadors, com a primera opció lleidatans, la segona que siguin catalans i una tercera oberta a jugadors estrangers que tinguin projecció”.
Els deu jugadors que hi ha ara són Albert Marvà, Sergi Mestre, Martí Ibars, Ivan Montull, Xavi Arredondo, Novak Brkic, Bru Pallàs, Roger Fernández, Marc Gustran i Ibrahima Khalilou Dabo, a més dels júniors de la base Marc Ros, Edu Galatanu i Izan Martos.
Prado destaca que a la plantilla els del planter seran majoria
Joaquín Prado va destacar que la plantilla per a la Lliga U22 “ja està formada en un 80%” i que “gairebé la totalitat de jugadors són del planter o de l’entorn” i que aquesta serà la línia identitària del projecte.