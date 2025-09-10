CICLISME
Bernal s’imposa en una nova etapa marcada per les protestes
La meta es va anticipar a 8 km del final
Egan Bernal, de l’INEOS Grenadiers, es va imposar ahir en la insòlita setzena etapa de la Vuelta a Espanya, retallada a 8 quilòmetres de la meta per les protestes propalestines que van bloquejar la carretera. La jornada, de 159,9 km entre Poio i Mos-Castro de Herville, va quedar neutralitzada després de la irrupció de manifestants que corejaven consignes a favor de Palestina i impedien el pas dels corredors. L’organització va anunciar minuts abans que el resultat es decidiria en aquest punt, la qual cosa va transformar el desenllaç en un esprint improvisat. El colombià, que el 2022 va estar prop de la paraplegia per un greu accident, va batre el basc Mikel Landa (Soudal Quick-Step) per aconseguir un triomf tan estrany com simbòlic. El grup de favorits, liderat per Jonas Vingegaard i Joao Almeida, va arribar a gairebé sis minuts. El danès manté el mallot roig amb 48 segons sobre el portuguès.
Les protestes que van obligar a retallar l’etapa van tenir un fort eco a Pontevedra. Centenars de persones es van concentrar al pont d’A Barca i a la rotonda de Manuel del Palacio amb banderes palestines i lemes com “Non é unha guerra, é un xenocidio” o “Israel assassina, la Vuelta patrocina”, en al·lusió a l’equip Israel-Premier Tech. L’alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), va participar en la mobilització, va qualificar de “massacre” els atacs a Gaza i va criticar la “tebiesa” de la comunitat internacional. En canvi, l’alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, va confirmar que la capital acollirà sense canvis l’última etapa i va advertir que no permetrà disturbis: “Hi haurà tolerància zero.”