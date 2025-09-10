L'Atlètic Lleida s'imposa al Tudelano i passa de ronda (1-0)
Un solitari gol de Carlos Mas fa passar l’Atlètic Lleida de ronda
El partit ha començat amb molt ritme per part de l’equip rival, del Tudelano, però l’Atlètic Lleida ha sabut jugar amb la trampa del fora de joc. A més, el conjunt de Navarra ha disposat de diversos serveis de cantonada per fer mal al conjunt lleidatà. El conjunt de Gabri ha anat despertant i, al minut 23, Carlos Mas ha posat en avís a Yoel. Al minut 35, Cucu ha vist la primera targeta groga del partit. La primera part ha acabat sense cap més ocasió de perill per part d’ambdós equips.
La segona meitat ha iniciat amb l’iniciativa de l’Atlètic Lleida, posant en complicació la defensa navarresa. Al minut 60 i després de diversos serveis de cantonada, Carlos Mas s’ha trobat una pilota sota la línia de gol i ha anotat el primer del partit (1-0). L’equip lleidatà ha seguit atacant la porteria de Yoel aprofitant contraatacs i corners. El Tudelano no ha pogut fer prou mal als de Gabri degut als fores de joc gràcies a una defensa ben posicionada. Poques ocasions més s’han pogut veure en la darrera mitja hora de partit i això serveix als de Gabri per passar a vuitens.
La pròxima ronda de la Copa Federació serà davant del Terrassa però abans l’Atlètic Lleida viatjarà diumenge a les 12 contra el Porreres.