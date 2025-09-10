FUTBOL
El Lleida habilita el pagament amb targeta i ERC presenta moció a Larrosa
El Lleida CF, que va informar ahir que ha arribat als 2.006 abonats, ja ha habilitat el pagament amb targeta. Els aficionats interessats poden acudir a les oficines del club els dimarts, dimecres i divendres, en horari de 9.30 a 13.30 hores i de 17.00 a 20.00 hores.
Mentrestant, el grup municipal d’ERC ha registrat una moció que es debatrà en el pròxim ple amb dos objectius principals: retirar les competències que l’alcalde Larrosa ha utilitzat unilateralment en relació amb el conveni del Camp d’Esports per tornar-les al Ple, i garantir que el Lleida CF pugui continuar utilitzant l’estadi fins que existeixi una sentència definitiva del TSJC.
Al seu torn, Jordina Freixanet, portaveu d’ERC, va denunciar la situació afirmant que “Larrosa ha actuat d’esquena a la ciutat, canviant les regles del joc i posant en risc el futur esportiu del Lleida”.
Per la seua part, el tinent d’alcalde, Carlos Enjuanes, va lamentar, al rebre la moció d’ERC, “que s’intenti alterar el bon funcionament de l’administració municipal buscant revocar una decisió unànime del ple que va motivar l’anterior govern”. “L’ajuntament de Lleida té el deure de protegir i defensar el seu patrimoni”, va recalcar Enjuanes.