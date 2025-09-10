FUTBOL
Llestos per a la categoria
CF Vallfogona de Balaguer. Després de proclamar-se campions del grup 15 de Tercera, els de Ronal Sneider ascendeixen amb la convicció d’establir-se a Segona, al mantenir el bloc
Després de dominar el grup 15 de Tercera Catalana, el Vallfogona de Balaguer afronta ara un desafiament encara més gran: consolidar-se a Segona Catalana sense renunciar a l’ambició de continuar creixent. El conjunt dirigit per Ronal Sneider arriba a la nova categoria al proclamar-se campió de Lliga amb només dos derrotes en tota la passada temporada.
Per això ha mantingut el bloc de quinze futbolistes i ha incorporat diversos reforços que encaixen en la seua filosofia. “Som un equip valent, amb una idea clara de joc i amb la intenció de ser protagonistes amb la pilota. Ara bé, sabem que la categoria és molt exigent i que haurem d’adaptar-nos”, reconeix el tècnic.
L’adaptació, tanmateix, hauria de ser més senzilla: Sneider inicia la seua tercera campanya a la banqueta i gran part del vestidor acumula ja diverses temporades competint junts. Amb un dels pressupostos més baixos del grup cinc, però amb la il·lusió intacta d’un ascendit, el Vallfogona es prepara per a un curs complicat, encara que reforçat per la progressió de l’entitat. “Aquest any s’han fet passos endavant amb la creació d’una penya d’animació i una nova metodologia de treball”, conclou.