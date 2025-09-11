FUTBOL
El projecte més estable
La Seu d’Urgell FC. Després de donar continuïtat a tot el bloc i apostar per juvenils, afronta la cinquena temporada a Segona Catalana amb l’objectiu de mantenir-se sense patiments
La Seu d’Urgell FC encara la cinquena campanya consecutiva a Segona Catalana amb il·lusió però també amb els peus a terra. La passada temporada l’equip va finalitzar en novena posició, després d’un tram final sòlid en què només va perdre un dels últims vuit partits, assegurant la permanència amb certa comoditat. Aquest any, l’objectiu continua sent el mateix: mantenir-se a la categoria i consolidar-se com un equip competitiu.
Així ho assenyala el seu tècnic, Iván Vigo, renovat una temporada més: “El nostre objectiu no és ni de bon tros ascendir ni ser entre els cinc primers. El que volem és competir en cada partit i, a l’abril, veure per què hem de lluitar.”
Amb una combinació de joves talents i jugadors veterans, la Seu afronta el nou curs confiant en la continuïtat del grup que tan bon rendiment va oferir l’any passat. En aquest sentit, Vigo explica: “Hem fet cinc incorporacions, però totes són juvenils. L’aposta és totalment per gent d’aquí, res de fitxatges de fora.”
A més, l’entrenador és conscient de la dificultat que presenta la categoria. “L’any passat, entre el vuitè i el dotzè hi havia molt pocs punts de diferència, i aquest any sembla que serà igual”, va concloure.