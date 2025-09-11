PATINATGE
Treballs de manteniment al pavelló de la Bordeta
L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i el regidor d’Esports, Jackson Quiñónez, van visitar el Club Patins Bordeta, del qual van conèixer la nova junta i una part dels 25 patinadors. També van comprovar les millores realitzades per la Paeria, com la pintura d’espais, la desinsectació, la neteja del circuit d’aigua, el control de legionel·la i el manteniment de desaigües i coberta. Així mateix, queden pendents la impermeabilització de la coberta i la renovació de la climatització.