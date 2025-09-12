ATLETISME
Cursa reivindicativa
Térmens acull la 39 edició de la Cursa de la Diada dedicada aquest any a la defensa del català. Uns 600 corredors i rècord en els 10 k femenins
Térmens va acollir ahir la 39 edició de la Cursa de la Diada, prova puntuable per a la Lliga Ponent 2025 que va congregar al voltant de 600 participants entre totes les modalitats: carrera de 10 k, carrera per parelles, caminada i carreres infantils. A la categoria principal de 10 quilòmetres, l’equip Xafatolls va dominar per complet el podi masculí. Roc Bellostas es va alçar amb la victòria amb un temps de 31’46”, seguit de Pau Aiguadé, amb 32’50”, i de Muhammad Lamin Bah, amb 32’57”.
La gran sorpresa va arribar a la categoria femenina, on la tarragonina Argentina Oria va polvoritzar el rècord de la prova amb un temps de 36’45.” El segon lloc va ser per a l’atleta del Xafatolls, actual record woman, Núria Tilló (Xafatolls) amb 39’11”, mentre que el podi el va completar Emma Carreras, del Km0 Ponent, campiona de Catalunya de marató amb 39’27”.
Quant a la modalitat Ekiden, per parelles, l’equip format per Oriol i Edgar va guanyar amb 35’09”. Segons van ser Víctor Cuenca i Josep Forcada amb 35’57”, i tercers César i Pere amb 36’09”. El Campionat de Catalunya de policies i bombers se’l van emportar Xavier Sahuquillo (CA Borges) i Raki Garsaball (CEME).
La ja tradicional cita va mantenir el seu vessant reivindicatiu i en aquesta edició la temàtica va ser la defensa de la llengua catalana. Per això, les samarretes dels participants van mostrar el lema “El català, fes-lo córrer” i cadascun d’ells va poder triar la seua paraula favorita en català per lluir-la al dorsal, al costat del número i del nom de l’atleta.