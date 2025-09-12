MOTOCICLISME
Un lleidatà al Mundial
El pilot de Bellpuig Adrià Monné correrà les dos últimes proves, a la Xina i Austràlia, seleccionat per l’RFME. Ve d’acabar l’Europeu, on va fer un podi i va quedar a prop del top 10
El pilot de Bellpuig Adrià Monné serà un dels tres representants espanyols que disputaran aquest cap de setmana la penúltima prova del Mundial de Motocròs que se celebrarà a la Xina. El jove lleidatà de 20 anys, de l’equip júnior de la Reial Federació Motociclista Espanyola (RFME), arriba al circuit de Shanghai després d’haver mostrat un excel·lent rendiment a l’última cita del Campionat d’Europa de 250 cc a Turquia i estar molt a prop de conquerir el d’Espanya d’MX2.
Monné (GasGas) ha pogut disputar sencer aquest any l’Europeu, que constava d’onze curses, de la mà de l’equip de la Federació aconseguint un podi a Itàlia, al ser tercer, i classificant-se al dotzè lloc de la general, a un pas del top 10 que era el seu objectiu.
“No vaig poder córrer una prova de l’Europeu i són punts que perds, però estic content perquè si aquesta carrera que no vaig poder fer l’hagués disputat hauria acabat amb seguretat entre els deu primers del campionat”, explica en declaracions a SEGRE des de la Xina. Aquest assoliment li ha permès assegurar la participació no només en la prova xinesa a la categoria MX2, sinó també en la ronda final del Mundial que es disputarà a Darwin (Austràlia), consolidant així la seua presència al circuit internacional.
Després d’un ràpid i gairebé testimonial pas pel Mundial d’MX2 el 2023 amb l’estructura VIP Lounge (només va córrer dos curses i l’any passat no va poder competir fora), ara li ha arribat novament l’oportunitat. “Estic molt il·lusionat i molt content per haver estat seleccionat per l’RFME”, declara el pilot lleidatà, al qual l’estructura federativa es fa càrrec de totes les despeses que comporten aquestes proves internacionals, allotjaments inclosos, encara que ell s’ha de fer càrrec dels vols.
Pròxims passos
Després del seu periple internacional per les dos proves mundialistes, el següent objectiu serà conquerir el títol d’Espanya de la categoria Elit MX2. Monné, la trajectòria esportiva del qual s’ha forjat sota la tutela de l’expilot de Linyola Dani Hernández, es va col·locar líder a la cinquena prova disputada al maig a Calataiud (Saragossa) i falten dos curses per concloure el campionat, la primera els dies 27 i 28 d’aquest mes a Alhama de Múrcia i l’altra el 18 i 19 d’octubre a Malpartida (Càceres).
“Només porto nou punts d’avantatge al segon classificat, així que ho he de fer bé i no em puc confiar”, conclou.