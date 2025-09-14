Caiguda, però bola de partit
Marc Márquez cau a terra quan liderava i entrega el triomf en l’esprint a Bezzechi. La victòria de l’italià davant d’Àlex Márquez li donarà l’opció de ser campió a Motegi
Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) va aconseguir ahir a Misano la seua primera victòria de la temporada en una cursa a l’esprint al Gran Premi de San Marino, a l’imposar-se en una prova marcada per la caiguda del líder del Mundial, Marc Márquez (Ducati Lenovo). El pilot italià partia des de la pole i va defensar la seua posició a la sortida, mentre Márquez, que arrancava quart, guanyava terreny amb una arrancada arriscada i avançaments d’alt voltatge. Així mateix, a la sisena volta va superar Bezzecchi i es va posar primer, però només un gir després, al revolt quinze, va perdre el control de la moto i va caure a terra.
Malgrat la caiguda, que va ser celebrada per molts dels aficionats al circuit italià, territori del seu arxienemic Valentino Rossi, el gran dels Márquez va assegurar que tindrà la primera oportunitat de proclamar-se campió del món al pròxim Gran Premi, a Motegi, quan encara quedaran sis proves per acabar la temporada. Això va ser així gràcies a la victòria de Bezzecchi davant del seu germà Àlex Márquez (Ducati Gresini), que havia de treure deu punts al seu germà –la qual cosa només és possible amb un triomf– per ajornar de nou la bola de partit per al Mundial, però només n’hi va retallar nou amb la segona plaça, que també ocuparà a la graella després d’una fratricida lluita per la pole amb l’italià d’Aprilia.
El triomf de Bezzecchi, incontestable des del liderat després del contratemps de Marc Márquez, trenca la ratxa de 29 victòries consecutives de Ducati els dissabtes i més en concret dels germans de Cervera aquesta temporada, perquè fins a la data havien guanyat tots els 15 esprints de la temporada: 14 Marc, que portava vuit triomfs a l’esprint seguits, i un Àlex, a la Gran Bretanya. Precisament al circuit anglès de Silverstone, Bezzechi havia aconseguit la victòria en la cursa llarga de diumenge, per la qual cosa ahir va sumar el seu segon triomf de la temporada als comandaments de l’Aprilia, en una gran jornada que va completar amb la pole.
El podi el va completar Fabio di Giannantonio (Ducati VR46), mentre que Fabio Quartararo (Yamaha) va perdre una posició a la sortida –ho feia tercer– i va acabar caient a la cinquena volta. El sud-africà Brad Binder va tornar a patir amb la cadena de la KTM i va haver d’abandonar. Entre els espanyols, Pedro Acosta (KTM) va acabar cinquè, Fermín Aldeguer (Ducati) sisè, Jorge Martín (Aprilia) vuitè i Raúl Fernández (Aprilia) novè.
Francesco Pecco Bagnaia (Ducati), que va acabar tretzè, va quedar matemàticament fora de la lluita pel campionat, després d’una altra decebedora actuació, en la qual es va quedar molt lluny de la lluita pel capdavant caient des de la vuitena posició a la graella. Maverick Viñales (KTM) va ser quinzè, Àlex Rins (Yamaha) dissetè i Augusto Fernández (Yamaha) divuitè.
El balear Joan Mir no va participar en cap sessió d’ahir per recuperar-se d’unes molèsties al coll arran d’una caiguda divendres, mentre que el seu company Luca Marini va firmar un sisè lloc a la graella i setè en l’esprint.
Marc Márquez:“Ja havia fet el més difícil però cometo errors”
Marc Márquez va recordar que, encara que molts no ho creguin, és “humà” i comet errors com el del “revolt quinze”. “Ja havia fet el més difícil amb la sortida i avançant Bezzecchi on no se sol, però potser la temperatura del pneumàtic no havia baixat i s’ha tancat de davant”, va explicar. Sobre el títol, va dir que intentarà “treure el màxim” a San Marino i el Japó, però amb la mateixa mentalitat: “continuar lluitant per victòries i acabar curses”. El seu germà Àlex Márquez, segon, va celebrar que “al 99% el títol vagi a Marc” i va qualificar el dia de “molt positiu”, encara que va admetre que “la sortida no ha estat bona i m’ha faltat ser més valent”.