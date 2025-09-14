Derrota dura de l'AEM (3-1) al camp de l'Alavés
L’AEM cau al camp de l’Alavés en un partit marcat per la intensitat local i la falta de reacció en els minuts decisius
El partit ha començat amb domini basc i al minut 5 Altamira ha avançat l’Alavés amb el primer gol del matx. L’AEM ha respost ràpidament i al minut 14 Inés ha establert l’empat amb una bona acció ofensiva. Tot i això, al minut 23 un penal ha tornat a posar per davant a les locals, que han arribat al descans amb avantatge i amb més control del joc.
La segona part ha mantingut la mateixa dinàmica, amb un Alavés intens i pressionant la sortida de pilota de les lleidatanes. Al minut 65, una errada defensiva ha costat el tercer gol i ha deixat el partit pràcticament sentenciat. Els últims minuts han estat amb poc ritme i sense ocasions clares, i el resultat ja no s’ha mogut.
L’AEM torna de Vitòria amb la primera derrota del curs i amb la sensació d’haver estat superat per la força i eficàcia local. El pròxim partit serà al Camp d’Esports dissabte 20 a les sis de la tarda, que rebrà al Reial Madrid B.