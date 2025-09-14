FUTBOL
Flick critica De la Fuente per la lesió de Lamine Yamal
El Barça rep avui al Johan Cruyff el València (21.00) sense la seua estrella
El FC Barcelona rep avui (21.00), sense Lamine Yamal, el València a l’Estadi Johan Cruyff, en el partit corresponent a la quarta jornada de LaLiga EA Sports, un duel que hauria d’haver estat el de la inauguració del renovat Spotify Camp Nou però que finalment es disputarà a l’estadi del filial, on l’equip blaugrana no pot permetre’s una nova entrepussada després d’empatar l’últim matx (1-1) davant del Rayo Vallecano. Hansi Flick va confirmar que el davanter Lamine Yamal serà baixa i també dubte per al duel de Champions de dijous vinent contra el Newcastle a causa d’unes molèsties al pubis, i va criticar la gestió del seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
“No està disponible. Se’n va anar amb dolors a la selecció i li van donar analgèsics per jugar. Va jugar més de 70 minuts en cada partit, fins i tot amb tres gols d’avantatge. Això no és cuidar els jugadors. Espanya té el millor equip del món i bons jugadors en totes les posicions. Potser val la pena que cuidin els joves. Estic molt trist per això”, va explicar l’alemany.
Aquest contratemps arriba després que Lamine Yamal disputés 79 i 73 minuts, respectivament, en les victòries d’Espanya davant Bulgària (0-3) i Turquia (0-6) els passats dies 4 i 7. Prèviament, l’extrem havia completat els tres enfrontaments oficials del curs amb el Barça.
Flick va afegir que no ha parlat amb De la Fuente, “gairebé no parlo espanyol i ell gairebé no parla anglès”, va argumentar en aquest sentit. I va remarcant que la comunicació amb la selecció espanyola “podria millorar”.
Intensitat clau
“Hi ha coses que passen sobre el terreny de joc o al vestidor i és el meu treball resoldre-les. Vull tothom centrat, que sàpiga el que ha de fer al camp. Amb jugar al 50 o al 70% no n’hi ha prou, això és el que vull inculcar. Tots mereixen el 100% dels jugadors. Per això van arribar les victòries i els títols el curs passat, i hem de tornar a això”, va afegir. També va dir que a l’equip no l’afectarà jugar al Johan Cruyff.
El club demana anar al camp amb temps
Davant del partit que ha de disputar-se avui al Johan Cruyff, el club va donar ahir recomanacions per facilitar l’accés i la mobilitat, a fi d’evitar cues a l’estadi, incidint en l’ús del transport públic.
Marc Bernal rep l’alta després de 382 dies
El centrecampista Marc Bernal va rebre ahir l’alta, 381 dies després de patir una lesió. En la tercera jornada de la passada emporada va patir la ruptura del lligament creuat del genoll esquerre. Ja està a disposició de Flick.
Victòria de l’Atlètic sobre el Vila-real
L’Atlètic de Madrid va vèncer ahir per 2-0 el Vila-real CF en la jornada 4 de LaLiga EA Sports, en un partit resolt per als blanc-i-vermells gràcies als gols de Pablo Barrios i del nouvingut Nico González, amb la qual cosa calma les aigües de l’inici de temporada contra un Submarí Groc que va encaixar la primera derrota de lliga.