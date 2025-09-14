FUTBOL
El Lleida estrena contra el Tona la nova samarreta
Va presentar ahir les noves equipacions Meyba al Camp d’Esports
El Lleida CF va presentar ahir les noves samarretes Meyba, marca que va vestir la desapareguda Unió Esportiva Lleida als anys 80, i que l’equip lluirà durant la temporada 2025-26. L’acte es va celebrar al Camp d’Esports de Lleida amb la presència del porter Alejandro Satoca i els jugadors Xavier Puiggròs Putxi, Òscar Rubio i Sasha Litwin, davant de l’atenta mirada de nombrosos aficionats que van presenciar l’esdeveniment.
El club del Segrià va revelar quatre equipacions. La primera manté el disseny més reconeixible per l’afició: samarreta de blau clàssic, amb pantalons blancs i mitges blaves. Per la seua part, la segona equipació continuarà sent de color bordeus representatiu de la ciutat, però introdueix unes mànigues de color blau clar. L’equip també va presentar una tercera equipació en un cridaner color groc amb detalls blancs, amb la qual va disputar la primera jornada de lliga a Can Vidalet (1-0). D’altra banda, l’equipació del porter serà de color morat, amb tocs blancs.
L’entrenador del conjunt lleidatà, Jordi Cortés, va destacar que “és insuperable la il·lusió de jugar a l’estadi amb la nostra gent, en partit oficial”, en la prèvia del del debut oficial al Camp d’Esports avui davant del Tona (18.00). A més, es va mostrar content davant de l’arribada del nou fitxatge, Jordi Puig, procedent del CFJ Mollerussa. “Era el perfil de 9 que buscàvem. Vaig coincidir amb ell al Mollerussa, on el vaig fitxar quan finalitzava l’etapa de juvenil”, va argumentar. Va definir Puig com un jugador que va molt bé en els espais i que també és capaç de realitzar funcions d’esquena a porteria. Cortés no comptarà amb Joan Rusiñol, per expulsió, ni amb els lesionats Fran Magno i Pau Russo, però recupera Guido Ratto. Respecte al Tona, Cortés va reconèixer que el conjunt d’Osona “disposa de molt bons jugadors, sobretot de la zona de Barcelona i Girona”. “Hem fet un seguiment del partit d’aquesta setmana del Tona davant de l’Eixea, i és un equip molt versàtil, encara que tenim dubtes sobre què ens podem trobar”, va afegir.
El PSC defensa la gestió de la Paeria sobre el Camp d’Esports
El PSC de Lleida va defensar ahir la gestió del govern municipal del Camp d’Esports davant de les crítiques de les penyes del Lleida CF, que han convocat una mocadorada en contra seu avui en el partit, recordant que el govern de la Paeria “sempre ha actuat amb transparència i rigor” per garantir que l’equip pugui utilitzar aquest equipament, “independentment de la categoria i de la seua situació econòmica”. Els socialistes subratllen que “totes les decisions s’han pres partint de resolucions judicials, en defensa del patrimoni públic”, amb igualtat de tracte per a tots els clubs. Encara que respecten la llibertat d’expressió, rebutgen les protestes anunciades per les penyes i lamenta que ERC hagi intentat utilitzar la situació del club “com una arma partidista”.